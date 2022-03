Sysdig et Snyk annoncent leur partenariat pour permettre de sécuriser les conteneurs de bout en bout

mars 2022 par Marc Jacob

Grâce à ce partenariat, Sysdig et Snyk réunissent le conteneur d’exécution sur le marché et les outils de sécurité des développeurs, pour la première intégration qui crée un pont entre les silos des développeurs, des DevOps et des SecOps. Le contexte d’exécution de Sysdig permet aux utilisateurs de Snyk de repérer rapidement les paquets exploitables qui sont actifs dans les applications de production. L’intégration permet d’aligner les équipes de développement, d’exploitation et de sécurité sur les vulnérabilités à corriger en priorité, en concentrant les ressources limitées des développeurs sur les risques les plus importants.