Synology lance DiskStation Manager (DSM)

décembre 2020 par Marc Jacob

DSM 7.0 améliore tous les aspects du système d’exploitation, depuis la gestion du stockage jusqu’à l’interface utilisateur, en passant par les fonctionnalités prises en charge par le cloud, telles que la surveillance des périphériques à grande échelle et le stockage à la demande.

• Nouvelle fonctionnalité de gestion du stockage pour de meilleures performances, plus de fiabilité et encore plus d’options de maintenance destinées aux administrateurs informatiques

• Large éventail d’améliorations de la convivialité et des fonctionnalités combinées à des fonctionnalités de sécurité renforcées, telles qu’un processus d’authentification plus sécurisé et plus pratique

• Prise en charge inédite du protocole Fibre Channel pour réduire au maximum la latence et les frais généraux des déploiements

• Toute nouvelle expérience de gestion des photos avec Synology Photos, qui associe les fonctionnalités d’IA de Synology Moments à la flexibilité organisationnelle de Synology Photo Station

• Solutions innovantes d’intégration du stockage sur site et cloud telles qu’Hybrid Share Active Insight pour surveiller les performances agrégées et l’utilisation, à partir d’un portail unique, et des solutions de sauvegarde combinant la protection solide des données sans système d’exploitation à la praticité du cloud. Les principales fonctionnalités de DSM 7.0 et les toutes nouvelles solutions prévues pour 2021 sont à retrouver dans les sessions d’événement.

Disponibilité

DSM 7.0 est disponible sous forme de mise à jour gratuite pour les périphériques Synology compatibles. La version bêta publique a été lancée le 8 décembre 2020, à l’adresse suivante : http://sy.to/dsm7beta.