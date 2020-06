Synology® présente une gamme de SSD

juin 2020 par Marc Jacob

Synology a dévoilé sa gamme de produits SSD conçus pour répondre aux environnements d’aujourd’hui, de plus en plus exigeants, tels que les charges de travail de virtualisation, le stockage de bases de données à volume de trafic élevé et les projets IA et HPC. La gamme de SSD de Synology couvre les formats SATA 2,5", M.2 2280 et M.2 22110 et est conçue pour fournir des performances constantes tout en maintenant une faible latence d’E/S. En complément des solutions NAS existantes de Synology, cette nouvelle gamme de produits a été soumise à des tests de résistance rigoureux qui permettent aux clients de déployer une solution entièrement validée et fiable.

Les SSD de Synology de la série SATA SAT5200

Accélérez vos charges de travail en toute confiance grâce à des performances de pointe. Le SAT5200 offre jusqu’à 98 000/67 000 IOPS en lecture/écriture aléatoire 4K soutenue2 avec une dégradation des performances minimale sur toute la durée de vie du disque. La série SAT5200 inclut une protection contre les pertes d’alimentation et une protection de bout en bout des chemins de données pour une meilleure durabilité des données, réduisant ainsi les interruptions de service résultant d’une corruption des données. Les disques SAT5200 sont prévus pour 1,3 DWPD (nombre d’écritures par jour et par disque) dans le cadre d’une charge de travail d’entreprise JESD219A et sont destinés à des déploiements à usage mixte.

SSD Synology séries SNV3400, SNV3500 NVMe

Accélérez les groupes de stockage de disque dur existants avec la série SNV de disques de caches SSD NVMe, optimisés pour une faible latence et des performances d’écriture aléatoire. La série SNV de Synology est conçue pour être cohérente et fournit plus de 40 000 IOPS sous des charges de travail d’écriture aléatoire soutenue2. Les modèles SNV3400 et SNV3500 sont tous deux prévus pour 0,68 DWPD dans le cadre d’une charge de travail d’entreprise JESD219A.

Synology M2D20 et E10M20-T1

Conçus pour améliorer les performances d’E/S et rationaliser l’expérience de stockage, les nouveaux adaptateurs M.2 de Synology permettent aux clients existants de Synology de tirer pleinement parti de l’endurance et des performances professionnelles des SSD NVMe de la série SNV3000. Le modèle E10M20-T1 est spécialement conçu pour les utilisateurs qui cherchent à augmenter simultanément les performances de stockage et de mise en réseau, grâce à l’ajout d’un port RJ-45 10 GbE. Le modèle E10M20-T1 prend également en charge les normes multigigabits (5/2,5 GbE) pour faciliter des mises à niveau du réseau économiques dans les environnements domestiques ou professionnels.

Conçu pour les NAS Synology

L’intégration avec Synology DiskStation Manager (DSM) permet de prévoir la durée de vie3 en fonction des charges de travail réelles, fournissant ainsi des estimations précises afin d’éviter aux administrateurs système de devoir faire des hypothèses. Des tests de validation complets garantissent une fiabilité maximale à long terme.

Disponibilité

Les SSD de Synology et les cartes complémentaires seront bientôt disponibles auprès des partenaires et des réseaux de distribution de Synology. Télécharger les visuels

1. Basé sur les statistiques de ventes internes de Synology et les données des statistiques d’utilisation.

2. Les performances peuvent varier en fonction du micrologiciel, de la configuration du système et de la configuration des tests. (SAT5200-960G) Performances mesurées à l’aide de FIO sur Linux avec une profondeur de file d’attente de 32 (4 Ko = 4 096 octets). (SNV3400/SNV3500) Performances mesurées à l’aide de FIO sur Linux avec une profondeur de file d’attente de 256 (4 Ko = 4 096 octets).

3. Nécessite Synology DiskStation Manager 6.2.3 ou version ultérieure.

4. 5 ans ou d’après les indicateurs SSD S.M.A.R.T. (affichés dans DSM > Gestionnaire de stockage), comme étant la première éventualité.