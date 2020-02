Synology® présente sa solution SA3200D de protection des services de base de l’entreprise

janvier 2020 par Marc Jacob

Synology Inc. vient d’annoncer la sortie du système de stockage à double contrôleur SA3200D, qui offre une disponibilité maximale du système sur un seul périphérique. Le SA3200D rejoint la famille Synology SA de systèmes de stockage évolutifs et hautes performances conçus pour simplifier et centraliser la gestion des données.

Optimisez le temps de disponibilité des services et réduisez les interruptions Grâce à la conception d’un contrôleur actif-passif, le SA3200D fournit une redondance matérielle à chaque niveau afin d’éviter un point de défaillance unique. Les deux contrôleurs de stockage offrent une protection automatique contre le basculement, tandis que l’architecture remplaçable à chaud garantit que les services stratégiques sont opérationnels en permanence. La conception du stockage partagé et l’architecture évolutive jusqu’à 500 To1 réduisent le coût total de possession.

Par contrôleur :

• CPU : processeur Intel® Xeon® quatre cœurs

• 10GbE intégré : prend en charge une carte d’interface réseau plus rapide pour un débit plus élevé

• SATA DOM : isole les fichiers du système d’exploitation des données stockées Protection et disponibilité intégrées Déploiement facile par les services informatiques et simplification des opérations grâce à des outils complets conçus pour protéger les données des entreprises.

• Protection des machines virtuelles, des SaaS et des terminaux Solution de sauvegarde centralisée pour protéger les machines virtuelles VMware et Windows Server, les terminaux Windows ainsi que les comptes Office 365 et G Suite. Gérez toutes les tâches de sauvegarde à partir d’une seule console et restaurez instantanément les données grâce à des méthodes de restauration flexibles.

• Empêchez la perte de données avec les snapshots et la réplication Synology Snapshot Manager s’intègre avec VMware et Windows pour une protection des données cohérente avec les applications. Snapshot Replication permet la protection des dossiers partagés et des LUN pour toutes les autres charges de travail.