Synology® présente les modèles ultra-compacts RackStation RS1221+ et RS1221RP+

janvier 2021 par Marc Jacob

Synology® Inc. lance les serveurs de stockage 2U à 8 baies montés sur rack RackStation RS1221+ et RS1221RP+ (dotés d’une alimentation redondante) conçus pour offrir des performances élevées dans un format compact.

Les modèles RS1221+ et RS1221RP+ sont les premières unités de la série RackStation conçues autour du processeur AMD Ryzen V1500B. Par rapport à leur prédécesseur1, ils offrent des performances de calcul 3,6 fois supérieures2, 3,8 fois plus d’IOPS en lecture aléatoire à 108 K et des performances 2,3 fois plus élevées en écriture séquentielle à 1 147 Mo/s. Tout cela se traduit par l’accélération des performances relatives aux tâches de gestion et de sauvegarde des données, et permet aux entreprises d’évoluer en intégrant un plus grand nombre de services et d’utilisateurs simultanés tout en conservant un rendement très performant.

Des serveurs compacts adaptés aux déploiements dans de petits espaces

Avec une profondeur de seulement 306,6 mm et 407,5 mm (poignées à l’avant du serveur incluses), les modèles RS1221+ et RS1221RP+ présentent une profondeur inférieure à la moitié de celle des périphériques standard 2U montés en rack, ce qui les rend particulièrement adaptés aux boîtiers à montage en rack de petit format, comme les armoires murales ou les racks à deux montants (RS1221+ uniquement), partout où l’espace est limité.

Personnalisables pour répondre aux besoins de l’entreprise

Les unités sont configurées avec 4 Go de mémoire DDR4 ECC par défaut, pouvant être étendue jusqu’à 32 Go. Leur emplacement PCIe 3.0 permet une mise à niveau facile jusqu’à 10GbE grâce à une carte réseau compatible3ou à l’ajout d’un cache NVMe super rapide à l’aide de cartes Synology M.2 et de disques SSD Synology série SVN30004. Les unités peuvent évoluer jusqu’à intégrer 12 baies de disque à l’aide d’une unité d’extension RX4185 et de disques compatibles6. Pour les entreprises qui souhaitent bénéficier d’une extension de l’assistance, la garantie limitée à 3 ans peut être étendue à 5 ans7.

Faciliter la gestion et la protection des données

Synology DiskStation Manager (DSM), le système d’exploitation unifié de Synology, simplifie les processus de gestion des données difficiles et fastidieux tout en laissant aux utilisateurs un contrôle total sur les décisions importantes. Il permet de sauvegarder l’infrastructure informatique grâce à Synology Active Backup Suite et d’héberger un cloud privé sur site grâce à Synology Drive, des machines virtuelles grâce à Virtual Machine Manager, des serveurs de messagerie grâce à MailPlus et d’autres services SaaS.

Disponibilité

RS1221+ et RS1221RP+ sont disponibles dès aujourd’hui auprès des revendeurs Synology du monde entier, respectivement aux prix publics conseillés de 1 260€ TTC et de 1 716€ TTC.

1. Leur prédécesseur, le RS1219+, est équipé d’un processeur Intel® Atom® C2538. 2. Les chiffres des performances sont obtenus dans le laboratoire de Synology grâce à des paramètres réseau et de configuration optimisés. Les performances peuvent varier en fonction de l’environnement. Comparaison effectuée par rapport à la génération précédente de RS1219+. Pour plus de détails sur la configuration du test, veuillez consulter la page Synology dédiée aux performances. 3. Consultez notre liste de compatibilité pour connaître les cartes d’interface réseau compatibles. 4. Le cache SSD M.2 peut être activé à l’aide des cartes adaptateurs SSD E10M20-T1 et M2D20 M.2 avec deux SSD Synology SNV3500 ou SNV3400 NVMe. La mise en cache SSD est également prise en charge à l’aide des disques SSD SFF (2,5"). 5. La capacité du RS1221+ et du RS1221RP+ peut être étendue à l’aide d’une unité d’extension Synology RX418, vendue séparément. 6. Prend en charge les disques SATA LFF (3,5") ou SFF (2,5"). Consultez notre liste de compatibilité pour connaître les disques validés. 7. Les modèles RS1221+ et RS1221RP+ sont couverts par une garantie matérielle limitée de 3 ans, pouvant être étendue à 5 ans grâce à l’offre EW202 optionnelle, une extension de service de garantie étendue de 2 ans.