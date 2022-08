Synology® présente le modèle FlashStation FS3410

août 2022 par Marc Jacob

Synology annonce la disponibilité du FS3410, le dernier de la gamme FlashStation de serveurs de stockage réseau 100 % Flash. En tant qu’unité de gamme moyenne de la série 3000, le modèle FS3410 est une solution dotée de capacités de réseaux prêtes à l’emploi. Son débit élevé en fait la solution pour les cas d’utilisation qui exigent un stockage hautes performances, notamment le stockage et la protection des machines virtuelles, la synchronisation de fichiers et l’hébergement d’applications professionnelles.

Conçu pour les environnements exigeants

Optimisé par le système d’exploitation polyvalent Synology DiskStation Manager (DSM), le modèle FS3410 de 2U à 24 baies est une solution NAS et SAN à double fonction reposant sur un processeur Intel® Xeon® à huit cœurs avec une prise en charge en option de Fibre Channel et une mise en réseau 40/56GbE plus rapide.1 Ses excellentes performances avec plus de 356 000/129 000 IOPS en lecture/écriture aléatoire 4K2 en font un modèle parfaitement adapté aux rôles de serveur de fichiers, de stockage en mode bloc ou de serveur d’applications léger nécessitant une haute disponibilité, une grande fiabilité et une technologie de stockage de pointe.

La gamme de stockage destinée aux entreprises de Synology présente des conceptions matérielles éprouvées et est conçue pour offrir une fiabilité maximale. La surveillance avancée des disques de stockage permet aux administrateurs de recevoir des prévisions d’intégrité plus précises et de meilleure qualité, tandis que les mises à jour critiques du micrologiciel de disque sont automatiquement prises en charge de manière transparente.3 Stockage VM rapide et fiable

Le modèle FS3410 est entièrement certifié pour prendre en charge VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™, OpenStack® Cinder et prend également en charge Kubernetes CSI. Les fonctionnalités de LUN et de gestion avancée du stockage, avec prise en charge de VMware ® VAAI et de Windows ® ODX accélèrent les performances des machines virtuelles et permettent la création, la restauration et le clonage ultra-rapides des instantanés. La déduplication au niveau du volume garantit une efficacité élevée et une réduction de l’espace de stockage pouvant atteindre 3,15:1.4 La disponibilité maximale du service peut être atteinte grâce à Synology High Availability, où le modèle FS3410 peut être couplé à une autre unité identique pour créer un cluster haute disponibilité. L’architecture active/passive garantit une transition automatique des services en quelques minutes en cas d’interruption de service planifiée ou inattendue sur une unité.

Protection des machines virtuelles et de l’infrastructure

Synology FlashStation comprend des applications pour sauvegarder et protéger les machines virtuelles VMware® vSphere™ et Microsoft® Hyper-V®. Les utilisateurs peuvent facilement protéger leur infrastructure existante grâce à Active Backup for Business et restaurer rapidement les machines virtuelles sur différents systèmes ou même sur le FS3410.

Disponibilité

Le FS3410 de Synology est désormais disponible auprès des partenaires et des réseaux de distribution de Synology.