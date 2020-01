Synology® présente le SA3600

janvier 2020 par Marc Jacob

Synology Inc. lance le système de stockage SA3600, dernier périphérique de la famille SA de serveurs Network Attached Storage (NAS) hautes performances et polyvalents, avec une capacité mesurable en pétaoctet. Conçu pour répondre aux exigences actuelles et futures en matière de stockage de données, le SA3600 permet aux entreprises d’accéder à un stockage sur site plus rapide et plus important à travers une offre économique.

Architecture polyvalente pour accélérer les charges de travail

Doté d’un processeur Intel® Xeon® à 12 cœurs, le SA3600 peut accueillir jusqu’à 180 disques. Le SA3600 offre une capacité de stockage à l’échelle du pétaoctet, adaptée aux déploiements de vastes systèmes de surveillance, à la post-production vidéo et à d’autres environnements professionnels. La prise en charge des disques SAS/SATA 2,5" et 3,5" augmente la flexibilité et permet d’éviter la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur, ce qui réduit le coût total de possession.

• Performances : plus de 5 500 Mo/s de débit séquentiel et 176 000 IOPS en écriture aléatoire 4K1

• Évolutivité : jusqu’à 1 536 To de capacité de stockage avec 7 unités d’extension2

• 10 GbE intégré : 2 port Ethernet 10 GbE et 4 ports Ethernet 1 GbE

• Extension PCIe 3.0 : 2 emplacements PCIe pour la prise en charge de cartes d’interface réseau supplémentaires

• Prêt pour la virtualisation : Certifié pour VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™, OpenStack Cinder

Protection et disponibilité des données intégrées

Facile à déployer par les services informatiques et simplifie considérablement les opérations grâce à des outils complets conçus pour permettre aux entreprises de protéger leurs données.

• Protection des MV, des SaaS et des points de terminaison

Solution de sauvegarde centralisée pour protéger les machines virtuelles VMware et Windows Server, les points de terminaison Windows, les comptes Office 365 et G Suite. Gérez toutes les tâches de sauvegarde à partir d’une seule console et restaurez instantanément les données grâce à des méthodes de récupération flexibles. En savoir plus sur Synology Active Backup

• Éviter les pertes de données grâce aux instantanés et à la réplication

Synology Snapshot Manager s’intègre à VMware et à Windows pour une protection des données cohérente avec les applications. Snapshot Replication permet de protéger les dossiers partagés et les LUN pour toutes les autres charges de travail. En savoir plus sur nos solutions de virtualisation

• Optimisez la disponibilité

Ajoutez un autre SA3600 pour combiner deux serveurs en un seul cluster high-availability. La structure active/passive garantit une transition fluide des services entre les serveurs mis en cluster en cas de panne matérielle. En savoir plus sur Synology High Availability