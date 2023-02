Synology® présente le DiskStation® DS223 à deux baies

février 2023 par Marc Jacob

Optimisé par le système d’exploitation polyvalent Synology DiskStation Manager (DSM), le DS223 est fourni avec une gamme complète de solutions de gestion de données intuitives que les utilisateurs à domicile peuvent utiliser pour contrôler leurs données de plus en plus nombreuses.

Cloud privé pour faciliter l’organisation et le partage des données

Le DS223 permet aux utilisateurs de réunir des fichiers provenant de différentes sources sur leur propre cloud privé, ce qui facilite l’accès à leurs données et leur gestion à partir de n’importe quel périphérique. Jusqu’à 36To de stockage brut1 offrent suffisamment d’espace pour stocker tous vos documents, supports et autres fichiers dans un emplacement sécurisé.

Conçu spécifiquement pour les fichiers multimédias, Synology Photos simplifie l’organisation grâce à des fonctions de tri automatique. Les options de partage sécurisé permettent de profiter facilement de vos souvenirs numériques avec votre famille et vos amis, tandis que la prise en charge des formats de fichiers RAW répond aux besoins des professionnels du monde de la création.

La possibilité d’intégrer le DS223 aux services de stockage dans le cloud les plus courants, notamment Google Drive, Dropbox et Microsoft OneDrive, permet aux utilisateurs de synchroniser des fichiers depuis et vers le cloud, offrant ainsi une véritable centralisation des données et la propriété des données.

Centre de sauvegarde pour une protection simple et fiable des données

Le DS223 peut servir de destination pour les sauvegardes planifiées ou en temps réel des dossiers informatiques, les protégeant efficacement contre les rançongiciels ou les suppressions accidentelles. Sur les périphériques mobiles, les utilisateurs peuvent configurer Synology Photos pour charger automatiquement des photos et des vidéos sur leur cloud privé pour une protection continue.

Les sauvegardes et autres données stockées sur le serveur sont sécurisées grâce au système de fichiers Btrfs, qui s’appuie sur un certain nombre de technologies pour empêcher la corruption des données et fournir aux utilisateurs la possibilité de restaurer des fichiers vers une version antérieure en cas de modifications accidentelles ou malveillantes.

Les solutions de sauvegarde intégrées pour le DS223 lui-même offrent une protection supplémentaire. L’ensemble du système (y compris les données, les configurations et les paquets installés) ou des dossiers partagés spécifiques peuvent être sauvegardés vers diverses destinations. Une protection quasi continue est également disponible via des instantanés qui peuvent être répliqués ailleurs et restaurés rapidement.

En savoir plus sur la protection des données

Un poste de surveillance intuitif pour des environnements plus sûrs

Avec la solution intégrée de Surveillance Station, le DS223 devient un système de gestion vidéo complet qui stocke les images localement pour une confidentialité maximale. La prise en charge ONVIF flexible et plus de 8 300 caméras IP validées simplifient le déploiement et permettent de l’adapter facilement aux exigences de chaque site.

La prise en charge multi plateformes, grâce à des clients puissants pour Windows et Mac, et à des applications mobiles pratiques, garantit des alertes rapides en cas de situations potentiellement dangereuses, permettant aux utilisateurs de prendre rapidement des mesures.

Disponibilité

Le DS223 est disponible dès aujourd’hui auprès des partenaires et revendeurs Synology. Pour de plus amples informations, consultez la page produit.

1. Capacité brute. La capacité de stockage utilisable peut varier en fonction des disques utilisés et de la configuration RAID.