Synology® présente le DiskStation DS420j

janvier 2020 par Marc Jacob

Un stockage multimédia pour la maison

Le DS420j est un serveur NAS 4 baies conçu pour les utilisateurs domestiques et particuliers afin de les aider à gérer et à partager efficacement leurs fichiers multimédia, ce qui en fait le choix idéal pour le stockage de photos et la diffusion vidéo. Doté d’un CPU 64 bits à 4 cœurs, le DS420j garantit une expérience fluide de navigation et de gestion des photos.

• CPU 64 bits à 4 cœurs avec 1 Go de mémoire DDR4

• Plus de 112 Mo/s de performances en lecture et en écriture chiffrées

• Capacité de stockage maximale de 64 To

Optimisé par Synology DiskStation Manager

Le DS420j s’exécute sur DiskStation Manager, une plateforme solide de gestion de données, assurant la sécurité des données et l’efficacité du travail. Synology a reçu un grand nombre de distinctions de la part des médias en se classant en tête de la catégorie des NAS de milieu de gamme dans le cadre d’une enquête de TechTarget sur les solutions de stockage et en gagnant le PCMag Business Choice pour la sixième fois.