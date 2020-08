Synology® présente le DS1520+

août 2020 par Marc Jacob

Synology Inc. annonce la sortie du DS1520+, un système de stockage à 5 baies conçu pour exceller dans les environnements domestiques et de petites entreprises. Idéal pour sauvegarder des données et pour organiser des bibliothèques multimédias, le DS1520+ est une option polyvalente et évolutive pour créer votre propre cloud privé.