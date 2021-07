Synology® lance ses disques durs SAS HAS5300

juillet 2021 par Marc Jacob

Le disque HAS5300, disponible en 16 To, 12 To ou 8 To, est le dernier ajout à la gamme de disques durs d’entreprise Synology, après la sortie en janvier des disques SATA série HAT5300. Il accompagne parfaitement les solutions de stockage série UC ou SA hautes performances et hautement évolutives de Synology.

En traitant une charge de travail allant jusqu’à 550 To par an1, avec un temps moyen de fonctionnement avant panne (MTTF) de 2,5 millions d’heures, les disques SAS HAS5300 sont conçus pour offrir des performances homogènes et de pointe dans les environnements les plus intenses. La technologie de cache en écriture persistant garantit l’intégrité des données pour vos applications stratégiques.

Grâce au protocole SAS, les disques Synology HAS5300 permettent aux utilisateurs d’étendre les capacités jusqu’à 180 disques sur la série Synology SA hautes performances ou d’optimiser la disponibilité du système iSCSI avec la configuration à deux contrôleurs sur le SAN IP actif-actif UC3200. Les disques prennent également en charge le transfert rapide de données pour les configurations traitant une quantité importante de données.

Plus de 200 000 heures de tests de compatibilité et de résistance3 des trois modèles sur les systèmes Synology garantissent la fiabilité sans précédent des disques de la série HAS5300 et leur intégration aux déploiements Synology, aidant ainsi les utilisateurs à créer des configurations de stockage entièrement validées et fiables.

En outre, la série HAS5300 a été optimisée au cours de son développement pour garantir une compatibilité optimale et les meilleures performances possibles avec les systèmes Synology, notamment en améliorant considérablement les performances de reconstruction RAID.

Les mises à jour du micrologiciel de disque HAS5300 sont livrées avec les dernières mises à jour du système d’exploitation DiskStation Manager (DSM) de Synology, ce qui réduit la charge de travail des équipes informatiques en matière de maintenance et garantit que son système exécute toujours le logiciel le plus récent. La série HAS5300 est couverte par une garantie limitée de 5 ans de Synology.

Disponibilité

Les disques HAS5300 de 16 To, 12 To et 8 To sont disponibles dès aujourd’hui auprès des revendeurs Synology, dans le monde entier.

HAS5300-8T HAS5300-12T HAS5300-16T

Interface SAS 3,5"

Capacité5 8 To 12 To 16 To

Classe Entreprise

Mémoire tampon de cache 256 Mio 512 Mio

Temps moyen de fonctionnement avant panne (MTTF)6 2 500 000 heures

Vitesse de transfert des données maximale 230 Mio/s 242 Mio/s 262 Mio/s

Garantie7 Garantie limitée de 5 ans

1. La charge de travail est définie comme la quantité de données écrites, lues ou vérifiées par les commandes d’un système hôte.

2. Vitesse de transfert de données maximale prise en charge des disques HAS5300-16T.

3. Les disques HAS5300-8T, HAS5300-12T et HAS5300-16T ont été testés avec les périphériques Synology pendant 200 000 heures afin d’optimiser la compatibilité de ces disques avec les périphériques Synology.

4. Les tests de performances ont été réalisés par Synology en utilisant 12 disques sur un SA3600, configuré avec RAID 5 et un système de fichiers Btrfs, par rapport à des disques de capacité (12 To) et de classe (entreprise) similaires. Les résultats sont indiqués à titre de référence uniquement. Les performances réelles peuvent varier en fonction de la charge de travail, des méthodes de test et de la configuration des périphériques et du logiciel.

5. Définition de la capacité : Les disques durs définissent un téraoctet (To) comme 1 000 000 000 000 octets. Un système d’exploitation informatique signale, toutefois, la capacité de stockage à l’aide des puissances de 2 afin de définir 1 Go = 230 = 1 073 741 824 octets et affiche donc une capacité de stockage inférieure. La capacité de stockage disponible varie en fonction de la taille du fichier, du formatage, des paramètres, du logiciel et du système d’exploitation. La capacité formatée réelle peut varier.

6. Le temps moyen avant panne (MTTF) n’est pas une garantie ni une estimation de la durée de vie du produit. Il s’agit d’une valeur statistique liée aux taux moyens de défaillance d’un grand nombre de produits qui peut ne pas refléter précisément le fonctionnement réel. La durée de vie réelle du produit peut être différente du temps moyen avant panne (MTTF).

7. La période de garantie commence à la date d’achat indiquée sur votre reçu. En savoir plus sur notre politique de garantie limitée des produits.