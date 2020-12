Synology® lance le DS1821+

décembre 2020 par Marc Jacob

Synology Inc. présente son NAS à 8 baies nouvelle génération. Le DS1821+ est une solution conçue pour la gestion et le stockage de données haute capacité et hautes performances. Son écosystème d’applications, sa capacité flexible en termes de performances et son évolutivité de stockage permettent aux créateurs de contenu et aux entreprises de stocker et de sécuriser facilement leurs fichiers.

Le DS1821+ est le deuxième produit de la série Plus de Synology, après le DS1621+, à adopter le puissant processeur à quatre cœurs AMD Ryzen TM. Le nouveau processeur offre deux fois plus de puissance de calcul par rapport à son prédécesseur1, et donc des performances considérablement plus rapides et une meilleure réactivité sur Synology Drive, Moments,etc.

La prise en charge intégrée de deux disques de caches SSD NVMe Synology SNV3400 permet de multiplier les performances de débit aléatoire par 20, voire plus, pour les données fréquemment consultées. Pour améliorer les performances réseau, la carte d’interface réseau PCIe 10GbE en option2 peut être installée, atteignant plus de 2 312,97 Mo/s en lecture séquentielle et 1 149,89 Mo/s en écriture séquentielle3.

Le DS1821+ offre 8 baies de disques avec la possibilité d’accueillir jusqu’à 18 disques supplémentaires grâce à deux unités d’extension DX5174. Équipé de Synology DiskStation Manager (DSM), en plus de JBOD/RAID0/1/5/6/10, Synology Hybrid RAID (SHR) permet aux utilisateurs de créer des matrices à l’aide de disques de taille inhabituelle tout en optimisant le potentiel de stockage de la matrice. Cela permet de réparer les anciens disques sans avoir besoin de s’engager, dès le départ, à installer uniquement des disques de même capacité. DSM offre également un moyen simple de mettre à niveau la capacité de stockage après la configuration du périphérique. Ajoutez un nouveau disque et augmentez facilement la capacité de votre matrice, sans interruption de service ni processus manuels fastidieux5. Les options RAID peuvent également être mises à niveau, d’un niveau de protection inférieur à un niveau supérieur, par exemple de SHR-1, une redondance à un disque, à SHR-2, une redondance à deux disques6.

Les solutions de sauvegarde et de restauration Synology englobent les tâches de protection des données, qu’elles soient stockées sur des périphériques externes ou sur le DS1821+, et sont disponibles gratuitement dans le Centre de paquets.

Pour protéger l’infrastructure informatique, Active Backup Suite permet d’effectuer une sauvegarde efficace et centralisée à partir de PC et de serveurs Windows et Linux, de machines virtuelles sur les hyperviseurs VMware et Hyper-V, ainsi que des plateformes SaaS Google Workspace et Microsoft 365. Snapshot Replication crée des points de restauration temporels programmables, ce qui permet de restaurer rapidement et facilement les modifications de fichiers imprévues ou même le chiffrement par rançongiciel pour les dossiers partagés et les iSCSI LUN. Synology Hyper Backup permet de définir une configuration unique pour conserver vos données sauvegardées sur un autre Synology NAS, un disque USB, un stockage cloud Synology C2 et d’autres fournisseurs de cloud public.

Disponibilité

Le DS1821+ est disponible dès aujourd’hui auprès des revendeurs et partenaires de Synology dans le monde entier.

1. Amélioration des performances du CPU par rapport au processeur Intel Atom® C3538.

2. Les cartes réseau compatibles comprennent les suivantes : E10G17-F2, E10G18-T2 et E10G18-T1. Pour connaître les derniers périphériques compatibles, consultez la liste de compatibilité.

3. Les chiffres des performances sont obtenus dans le laboratoire de Synology grâce à des paramètres réseau et de configuration optimisés. Les performances peuvent varier en fonction de l’environnement. Comparaison effectuée par rapport à la génération précédente de DS1819+ à 8 baies. Pour plus de détails sur la configuration du test, veuillez consulter la page Synology dédiée aux performances en cliquant ici.

4. Prend en charge les disques SATA LFF (3,5") ou SFF (2,5"). La compatibilité des disques dépend de la liste de compatibilité de Synology. La capacité du DS1821+ peut être étendue à l’aide de deux unités d’extension Synology DX517, achetées séparément.

5. Certaines restrictions s’appliquent lorsque des disques sont ajoutés à des groupes de stockage existants. Veuillez consulter cet article pour plus d’informations.

6. Certaines restrictions s’appliquent pour les changements de type de RAID. Veuillez consulter cet article pour plus d’informations. POUR TELECHARGER LES VISUELS, CLIQUEZ ICI