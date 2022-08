Synology® lance la plateforme de surveillance Active Insight

août 2022 par Marc Jacob

Synology annonce la sortie officielle d’Active Insight, sa plateforme de surveillance et de gestion de serveurs hébergée dans le cloud. Elle permet aux administrateurs de protéger leurs déploiements Synology dans le monde entier contre les risques de panne matérielle, de perte de données, d’activités suspectes, de vulnérabilités logicielles, etc.

Surveillance sécurisée des déploiements distribués de taille importante Active Insight est un nouveau service cloud Synology qui regroupe les indicateurs de performances système, les informations d’état, les journaux d’activité et les avertissements de sécurité les plus importants sur un tableau de bord clair et intuitif, et ce que les clients gèrent quelques systèmes Synology seulement, ou plusieurs centaines. Cette nouvelle plateforme offre un aperçu instantané des données importantes et permet aux utilisateurs d’identifier facilement les goulots d’étranglement et les périphériques problématiques dans leur déploiement.

Faciliter l’enregistrement de centaines de systèmes est une avancée importante, mais cela ne s’arrête pas là. Les rapports, les avertissements et les notifications sont des éléments essentiels d’Active Insight et permettent au service de fournir une protection 24h/24, 7j/7. Lorsque les administrateurs n’ont pas le temps de vérifier leurs systèmes de manière proactive, Active Insight poursuit son analyse afin de détecter les signes de défaillance et de collecter des données pour identifier les menaces en temps réel ou les analyser ultérieurement.

Gestion des risques avant qu’ils ne deviennent des problèmes

Les rapports personnalisés d’Active Insight permettent aux équipes informatiques d’évaluer régulièrement l’intégrité et la sécurité de leur déploiement grâce à des résumés structurés qui peuvent être exportés et envoyés par e-mail pour en faciliter le partage et l’archivage. Disponibles sous forme de documents et de feuilles de calcul, les rapports fournissent davantage d’informations sur les performances, l’état des mises à jour et des sauvegardes, ainsi que l’activité des utilisateurs tout au long du déploiement. En parallèle, lorsqu’Active Insight estime que les indicateurs signalent un risque pour les systèmes ou les données, il avertit les administrateurs tout en suggérant des causes probables et des mesures correctives. Les événements définis par le système peuvent être complétés par des seuils personnalisés en fonction des évaluations ou des besoins individuels. De plus, grâce à l’application mobile Active Insight, le personnel concerné peut choisir d’être tenu informé de tous les problèmes potentiels et des activités pertinentes par le biais de notifications Push.

Gestion des connexions, des sauvegardes et des mises à jour depuis le cloud En plus de surveiller les performances du système, Active Insight permet également aux administrateurs d’utiliser la puissance du cloud pour protéger des serveurs Synology dans le monde entier contre des logiciels désuets, des lacunes en matière de protection des données et toute activité non autorisée des utilisateurs. Les administrateurs peuvent afficher les données agrégées pour examiner la sécurité globale du déploiement, vérifier la situation pour chaque périphérique, examiner les enregistrements détaillés et entreprendre des actions pour remédier aux problèmes, le tout à partir de la même console Web ou de la même application.

Un rapide aperçu de l’activité de connexion peut révéler si le nombre de tentatives d’authentification ayant échoué est particulièrement élevé, tandis qu’Active Insight envoie des notifications en temps réel au cas où des connexions seraient suspectes, permettant ainsi aux administrateurs d’inspecter les adresses IP et les comptes concernés plus en détail et éventuellement d’entreprendre des actions supplémentaires concernant les sessions problématiques.

Une vue d’ensemble de l’état des sauvegardes pour chaque périphérique permet aux clients d’anticiper les lacunes en matière de protection des données sur les systèmes Synology en raison de tâches de sauvegarde incomplètes ou qui ont échoué dans Hyper Backup et permet d’inspecter plus en détail les périphériques concernés. Enfin, la fonction de gestion des mises à jour d’Active Insight permet de gérer activement les versions du système d’exploitation Synology DSM ainsi que d’autres paquets Synology, ce qui permet aux administrateurs de détecter les micrologiciels et logiciels obsolètes et de forcer les mises à jour directement depuis l’interface en ligne.

Active Insight est un outil qui a fait ses preuves dans des cas d’utilisation très différents. La surveillance automatisée et centralisée présente des avantages évidents pour les déploiements importants et distribués. Cependant, même les responsables de petits déploiements bénéficient de la fiabilité d’accès et de la haute disponibilité offertes par une plateforme hébergée dans le cloud. Active Insight s’appuie sur les données télémétriques fournies par les périphériques hôtes et ne nécessite aucune configuration ou maintenance supplémentaire. Les utilisateurs peuvent surveiller et gérer les déploiements de différents clients en ajoutant plusieurs comptes Synology à leur compte Active Insight. Cela en fait également un outil très pratique pour les entreprises et les équipes qui cherchent à sous-traiter la surveillance de leurs périphériques à des fournisseurs de services ou à toute autre tierce partie.

Disponibilité

Active Insight est officiellement disponible à travers le monde entier dès aujourd’hui. Des forfaits Gratuits et Premium sont disponibles. Les services d’Active Insight nécessitent un compte Synology.