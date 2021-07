Synology® lance C2 Password

juillet 2021 par Marc Jacob

Conçue dans un souci de sécurité et de confidentialité, sa technologie de chiffrement à divulgation nulle garantit que seuls les utilisateurs authentifiés peuvent accéder à leurs données sensibles. Plus qu’un simple gestionnaire de mots de passe, C2 Password prend en charge le stockage et le partage sécurisé de fichiers, et bien plus encore.