Synology® enquête sur les attaques par force brute en cours de la part du botnet

août 2021 par Synology®

Ces attaques tirent profit d’appareils déjà infectés afin de compromettre les informations d’accès administratif courantes dans des systèmes propres. En cas de succès, elles accéderont à ces systèmes afin d’y installer leur charge malveillante, ce qui peut inclure un rançongiciel. Les appareils infectés peuvent lancer des attaques supplémentaires sur d’autres appareils basés sur Linux, y compris les serveurs de stockage en réseau de Synology.

L’équipe PSIRT de Synology travaille avec les organisations CERT concernées pour en savoir plus et éteindre les serveurs C&C (commande et contrôle) connus et responsables du logiciel malveillant. Synology prévient simultanément les clients potentiellement affectés.

Synology recommande vivement à tous les administrateurs système d’examiner leurs systèmes à la recherche d’informations d’accès administratif faibles afin d’activer le blocage automatique et la protection des comptes, ainsi que la mise en place d’une authentification à plusieurs facteurs lorsque cela est possible.