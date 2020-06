Synology® annonce le DS720+ et le DS420+ avec cache optimisé

juin 2020 par Marc Jacob

Synology Inc. lance le DS720+ à deux baies et le DS420+ à quatre baies, conçus pour offrir une fluidité de partage de fichiers, de diffusion vidéo et de gestion de photos pour les particuliers et les petites entreprises.

Grâce à des applications jusqu’à 143 % plus réactives1 et à une amélioration des performances de plus de 15 %2 lors de l’exécution de tâches qui consomment des ressources informatiques, cette série Plus vous permet de travailler plus rapidement et plus efficacement. Ses deux emplacements M.2, lorsqu’ils sont occupés, sont réservés à la mise en cache et multiplient par 20 la vitesse d’accès en lecture/écriture.

Sauvegarde simplifiée

Les solutions de sauvegarde Synology sont faciles à configurer et fonctionnent de manière fluide en arrière-plan, libérant ainsi du temps qui peut être réservé aux procédures de sauvegarde manuelles. La planification, les sauvegardes multiversions et les options flexibles de rotation du stockage facilitent la récupération des fichiers.

Partagez vos contenus multimédias à tout moment, où que vous soyez Que vous diffusiez du contenu pour vos amis ou votre famille, ou que vous éditiez des séquences vidéo haute définition, la série Plus permet de synchroniser facilement du contenu multimédia sur une large gamme de périphériques numériques et de systèmes d’exploitation. Les paramètres d’autorisation sont accessibles aux utilisateurs désignés ou peuvent être rendus public.

Disponibilité

Les deux périphériques sont disponibles à l’achat en Europe dès le 18 juin auprès des revendeurs et partenaires Synology.