Synetis et Varonis lancent Datarun, une solution "clé en main" pour une maîtrise et une protection des données les plus sensibles

septembre 2021 par Marc Jacob

Les systèmes On-Premise (= dans les locaux de l’entreprise) ont la réputation d’être les plus sûrs, et pourtant aujourd’hui, un grand nombre de cyberattaques ou fuites de données concernent des infrastructures On-Premise.

La solution est-elle à chercher du côté des nouveaux systèmes hybrides, qui permettent de répartir les données entre des serveurs sur site et d’autres dans le Cloud ? En réalité, même s’il s’agit d’un bon compromis pour assurer un équilibre entre les coûts et la sécurité des données, la protection n’est pas optimale. En effet, à défaut de suivi rigoureux, la perte de contrôle est très rapide sur l’emplacement des données sensibles et sur l’identification des personnes y accédant.

Enfin, concernant l’option 100 % Cloud, la vulnérabilité reste élevée face aux menaces si le réseau n’est pas correctement sécurisé. Concrètement, quel que soit le lieu de connexion et la solution de sécurité retenue (On-Premise, hybride ou Cloud), la protection la plus efficace offerte aux utilisateurs consiste à maîtriser les accès aux données.

Pour être efficace, elle doit permettre une vision continue de l’ensemble de l’environnement, et implique de connaître :

• Le niveau d’exposition des données ;

• Si ces données sont exposées ou surexposées à un risque ;

• Qui peut et a accédé, modifié, déplacé, supprimé des fichiers, dossiers et boites emails ;

• À qui appartiennent-elles ? ;

• Le niveau de conformité ;

• Le niveau de protection contre les menaces internes et externes.

Face à ce constat, Synetis et Varonis s’associent et lancent DataRun, une offre clé en main de protection de données.

Une collaboration autour d’un service packagé pour aider les entreprises à simplifier, accélérer et sécuriser leurs données, qu’elles soient On-Premise ou dans le Cloud.

Une nouvelle approche de la sécurité des données

La sécurité des données est un enjeu majeur pour toutes les entreprises et organisations publiques. L’atteinte aux données est en constante croissante et il est impératif pour chaque organisation de se prémunir efficacement. Datarun est une proposition de valeur spécialement conçue pour traiter 3 cas d’usages, le tout accompagné d’un service clé en main :

Sécurité des données

Une solution permettant d’avoir une vision précise des alertes sur le référentiel d’identité, de savoir qui accède à quelle donnée, quand, comment, et d’alerter en cas de comportements anormaux sur les identités ou les données de l’entreprise.

Conformité règlementaire

Pour se conformer à différentes règles de protection des données, La solution Varonis permet de cartographier toutes les données non structurées, de classer les données cartographiées, d’effectuer des recherches dans le cadre du droit à l’oubli (RGPD) et d’alerter sur tout comportement anormal sur les données.

Détection des menaces

L’offre de service MSSP (Fournisseurs de services managés de sécurité) va s’intégrer à l’écosystème existant et ajouter les manquements nécessaires pour détecter et stopper les menaces internes et externes.

Une offre déjà disponible

Synetis a commencé la commercialisation de son offre auprès de quelques-uns de ses clients historiques. Un accompagnement qui se fait à partir d’un POC pour identifier les besoins exacts de l’entreprise, suivi d’une phase de Build pour préparer au mieux le déploiement, et enfin une phase de Run pour exploiter la solution et assurer un maintien en conditions opérationnelles.

Les (grands) petits plus

Une collaboration inédite entre les groupes Synetis et Varonis : Datarun, de par sa simplicité d’installation et ses performances, ouvre une nouvelle ère dans la protection des données.

Une expérience de plusieurs années dans le domaine de la cybersécurité : Synetis et Varonis ont développé une réelle expertise en protection des données. Ils comprennent et accompagnent leurs clients face aux enjeux de conformité réglementaire, de protection contre l’essor du marché des données volées et les aident à réduire l’exposition aux risques cyber.

La rapidité et le ROI : les étapes préparatoires ne durent que deux semaines et permettent aux organisations de voir les bénéfices de ce nouveau service en seulement quelques jours.