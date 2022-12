Synetis et Gatewatcher annoncent leur partenariat

septembre 2022 par Marc Jacob

Le SOC by Synetis est un service à la carte de type Managed Security Service Provider (MSSP). Synetis propose à ses clients de surveiller les événements de leurs Systèmes d’Information (SI), d’en qualifier les incidents et, ainsi, répondre rapidement aux situations de crise. Pour cela, Synetis dispose de locaux dédiés, localisés à Rennes, permettant d’atteindre le niveau de service 24/7 exigé par une telle activité, ainsi qu’une équipe formée spécialement à la gestion de technologies spécifiques à la corrélation et aux traitements des événements envoyés par les infrastructures monitorées.

Le SOC by Synetis, s’appuyant déjà sur des technologies de type EDR (accompagné par SentinelOne ou HarfangLab), XDR et SIEM (accompagné par Sekoia.io), se voit dorénavant renforcé par la solution AionIQ® de Gatewatcher, un outil de Network Detection and Response (NDR). Cette solution offre une cartographie passive de l’intégralité des assets présents sur le SI surveillé, une détection augmentée et une haute visibilité des menaces dissimulées au cœur du réseau (rançongiciels, APTs ou encore exploitations de vulnérabilités zero-day) - et ce même en cas de flux chiffrés - ainsi qu’une analyse comportementale des cybermenaces (par la modélisation Mitre Att&ck du risque par actif et utilisateur).

Synetis adopte une approche « best of bride » en termes de technologies au sein de son SOC, afin de répondre en permanence aux nouvelles menaces.