Synetis dévoile son nouveau plan stratégique Impulsion 2025

mars 2022 par Synetis

Synetis ouvre un nouveau chapitre de sa croissance - par l’annonce de son plan stratégique Impulsion 2025. Fière de sa croissance organique de 34,47 % en 2021 - avec un chiffre d’affaires de près de 29 M€, 426 clients accompagnés et 742 projets maîtrisés - toutes practices confondues, Synetis affiche une croissance organique moyenne de plus de 35 % par an depuis bientôt 12 ans.

Cette croissance, saluée entre autres par le classement - Les Echos - des champions de la croissance 2022 (202ème place sur 500), le classement FrenchWeb500 édition 2022 (155ème place sur 500) et le classement 2021 des ESN & ICT adressé par KPMG France et Numeum (105ème place sur 165), est le résultat d’une stratégie gagnante mêlant professionnalisme, savoir-faire, agilité et passion - des valeurs communes à l’ensemble de ses experts.

Depuis sa création, Synetis s’engage auprès de ses clients et partenaires dans l’évolution et l’innovation permanentes. C’est pourquoi, en 2021, Synetis a réalisé 100 % de croissance organique par le lancement de son offre de services managés (MSSP) - permettant aux experts Synetis d’accompagner les entreprises et organisations qui souhaitent externaliser la sécurisation de leurs données et systèmes d’informations.

« La satisfaction client est notre motivation première, depuis les premiers jours. Cette croissance, dont nous sommes fiers, est le fruit de l’implication quotidienne de nos équipes. Nous sommes fiers d’accompagner, depuis près de 12 ans maintenant, des entreprises, organisations et institutions, dans la compréhension et la maîtrise des risques et des enjeux de cybersécurité. Nos experts proposent, à l’ensemble de nos clients, un accompagnement sur-mesure pour anticiper l’évolution des menaces - en forte augmentation ces dernières années - et se préparer à y répondre efficacement » explique Rémi Fournier, cofondateur et Directeur Général de Synetis.

Ce nouveau plan stratégique Impulsion 2025 vient asseoir l’ambition forte de Synetis de conforter sa place de leader indépendant français dédié à la cybersécurité et, ainsi, en devenir l’acteur de référence en France. Pour y parvenir, Synetis se donne pour mission de continuer à proposer un conseil et une expertise cybersécurité à forte valeur ajoutée, mais également de doubler ses effectifs - pour compter plus de 450 experts en ses rangs d’ici fin 2025. L’expertise et l’humain reste au cœur de la stratégie de croissance de Synetis, un investissement majeur sur la formation est ainsi prévu - notamment par la mise en place, et ce pour la 3ème année consécutive, de la Summer Academy by Synetis. Tout en continuant à développer l’ensemble de ses offres, un focus sur les activités de CERT, d’audit et de services managés (MSSP) est également réalisé. Pour ce faire, une nouvelle salle SOC (Security Operations Center) a ouvert ses portes - début mars - à Rennes.

En outre, Synetis a obtenu - en 2021 - la qualification « Prestataires d’audit de la sécurité des systèmes d’information » (PASSI) décernée par l’ANSSI. Synetis se donne donc comme objectif, dans le cadre d’Impulsion 2025, de remporter de nouvelles qualifications ANSSI.

« Aujourd’hui, plus que jamais, le numérique se transforme, les données se vendent à prix d’or et les menaces cyber se professionnalisent. Par l’engagement et le savoir-faire de nos experts, Synetis grandit et devient - chaque jour un peu plus - le partenaire privilégié de confiance des entreprises et organisations françaises et internationales. Nous souhaitons, par la mise en place d’Impulsion 2025, assurer à nos clients notre détermination dans le développement d’un accompagnement adapté, vers la cyber hygiène la plus saine possible » ajoute Éric Derouet, cofondateur et Président de Synetis.

Pour soutenir ce nouveau chapitre de sa croissance, Synetis fait évoluer son organisation managériale :

• Frédéric Le Landais a été promu Directeur des Opérations. Ayant rejoint Synetis, en 2017, en tant que Practice Manager Identité Numérique & IAM, Frédéric a su insuffler une dynamique positive au sein des équipes et développer de nouvelles offres (tels que les centres de services clés en main IGA, AM et PAM) et activités (CIAM). Il aura pour mission principale le pilotage du plan Impulsion 2025 ;

• Steve Vera reprend, lui, le poste de Practice Manager Identité Numérique, après avoir successivement occupé les postes de Senior Manager IAM et Deputy Practice Manager Identité Numérique chez Synetis. Il accompagne alors ses clients, depuis les phases de cadrage jusqu’à la mise en œuvre de solutions d’Access Management, d’Identity Governance and Administration, de Privileged Access Management et de Customer IAM ;

• Rémi Habraken a été, lui, promu au poste de Practice Manager Sécurité Opérationnelle. Arrivé en 2018, Rémi a depuis évolué au sein de Synetis sur différents postes en GRC et SecOp. Il a également lancé les offres de services managés Synetis. Il gère aujourd’hui l’ensemble des activités de sécurité opérationnelle (sécurité des infrastructures, sécurité de la donnée, services managés (SOC, MSSP, MDR)) ;

• Nicolas Boucher remplit, lui, les nouvelles fonctions de Senior Sales Manager Enterprise & Channel Manager. Après avoir rejoint Synetis - en 2018 - au poste de Channel Manager, Nicolas a pour mission de veiller au développement de l’équipe Enterprise. Ce segment (PME/PMI, ETI), qui - de nos jours - représente pour les cybercriminels des cibles de choix, est aujourd’hui couvert chez Synetis par une équipe de 5 commerciaux à date - et 7 d’ici la fin de l’année. Il aura, par ailleurs, toujours la tâche de superviser l’équipe Channel, primordiale dans le cadre d’Impulsion 2025.