Synelience Group acquiert Anexiti

septembre 2022 par Marc Jacob

Synelience Group, acteur dans le domaine du conseil stratégique en transformation digitale, annonce ce jour l’intégration d’Anexiti, entreprise spécialiste du cloud et de la mobilité IT, au sein du groupe Synelience. En unissant leurs forces respectives, tout en maintenant les équipes opérationnelles et de management, les deux entreprises, membres de l’écosystème santé digitale d’Axeltim, auront pour mission de toujours mieux répondre aux enjeux de la transformation digitale de toutes les entreprises quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité.

Une complémentarité de services pour accompagner la transformation digitale des entreprises, tout en maintenant l’excellence opérationnelle Dans un monde où les entreprises ont plus que jamais besoin d’être hyper connectées, mobiles et réactives, Anexiti propose depuis sa création en 2013, des solutions d’intégration IT, garantissant un haut niveau de service : mobilité de la donnée, cloud et hybridation, cybersécurité, stockage de données… En simplifiant les systèmes informatiques de leurs clients, Anexiti leurs permet de se concentrer sur leur valeur ajoutée métier en leur offrant des modèles de performance et de sécurité.

Quelques mois après son rapprochement avec Wixalia (Écosystème Axeltim), Synelience Group continue d’enrichir son offre globale de services. Si les deux offres permettent d’atteindre des objectifs communs, cet adossement des deux entités offre un spectre très large concernant la transformation digitale des métiers combinant développement de solutions technologiques sur mesure et opérateur intégrateur spécialiste des réseaux et de la connectivité.

L’entreprise est présente dans 7 pays et compte près de 450 collaborateurs engagés dans le monde. Ce rapprochement permet non seulement une diversification des expertises du groupe mais permettra également de développer la notoriété et la résonance de Synelience Group en France et à l’international.

En parallèle de son déploiement, le groupe Synelience poursuit une stratégie d’acquisition et de prise de participation avec pour objectifs de consolider et développer l’offre la plus complète du marché. Le groupe pourra s’appuyer sur la force d’un réseau international associée à la proximité de leurs agences locales et partenaires labellisés. Afin d’atteindre ses objectifs de croissance, le groupe pourra notamment s’appuyer sur les très bons résultats d’Anexiti sur l’exercice 2021, réalisant près de 2.5M€ de CA.

Synelience Group est une société française spécialisée dans la transformation digitale, l’innovation et la création de valeur pour ses clients. Membre de l’écosystème Axeltim, Synelience Group est LE partenaire IT de proximité, complet et transversal, doté d’une expérience métier solide. Partenaire de confiance présent dans 7 pays avec près de 450 collaborateurs, l’entreprise participe à la conception, au déploiement et au pilotage des ressources IT nécessaires à l’exercice de votre métier : Conseil Stratégique, Solutions Digitales, Cybersécurité, Intégration Métier, Infrastructures & Réseaux, WiFi & Internet THD, Infogérance & Services Managés, Solutions Connectées & IoT.

Anexiti est une société française créée en 2013 pour accompagner les entreprises sur l’hébergement et le stockage de leurs applications. Membre de l’écosystème Axeltim, Anexiti à développer ses services au fil des années pour devenir l’expert dans la transformation numérique des entreprises pour que le système informatique soit agile, performant et adapté à vos usages. Du conseil et de l’expertise, de la considération et de la proximité, ce sont les fondements d’Anexiti, pour créer des systèmes informatiques intégralement pensés mobilité opérationnelle, pour accompagner sa vision : Integrated Thinking.