Synaps choisit iProov pour sa stratégie de sécurité d’authentification de client

juillet 2021 par Marc Jacob

Synaps, fournisseur de services d’identité numérique pour les cryptomonnaies, basé à Paris, adopte la technologie Genuine Presence Assurance d’iProov. Celle-ci permettra de vérifier l’identité de nouveaux utilisateurs grâce à l’authentification faciale biométrique lors de leurs premiers pas dans la solution d’identité numérique.

A travers un simple scan des caractéristiques du visage, la technologie Genuine Presence Assurance permet de vérifier qu’un utilisateur est la personne correspondant à l’identité justifiée par un document d’identité à haut niveau de confiance. Elle vérifie également que l’utilisateur est une personne réelle et non une démarche frauduleuse dissimulée derrière une photo ou un masque. Enfin, la technologie garantit également que l’utilisateur s’authentifie au moment même, pour se prémunir notamment d’une potentielle usurpation utilisant un deepfake ou un média dit « synthétiques », c’est à dire générés ou modifiés par l’IA.

« L’objectif est d’utiliser une technologie de pointe pour réduire les risques et mieux protéger les intérêts de nos clients. L’utilisation de deepfakes est une menace bien réelle et nous devons empêcher les personnes malveillantes de les utiliser pour créer de fausses identités et corrompre les procédures KYC. » déclare Florian Le Goff, fondateur et PDG de Synaps et ajoute : « Grâce à la reconnaissance faciale biométrique, iProov nous aide à garantir l’identité de nos utilisateurs, tout en offrant un accueil et un accompagnement super simples permettant de maintenir un taux d’achèvement élevé et de donc réduire le taux d’abandon. »

Les particuliers bénéficient ainsi d’une expérience utilisateur simplifiée ainsi qu’un meilleur contrôle de leurs données et de plus de visibilité sur le partage de leurs données à travers le réseau Synaps. En complétant une seule fois la procédure KYC (Know Your Customer), l’utilisateur peut ensuite accéder à plusieurs plateformes sans avoir à répéter la procédure.

« Dans le monde physique, les individus passent par la procédure KYC peut-être une ou deux fois par an, tout au plus. Dans le domaine des cryptomonnaies, tous les services ont besoin de savoir qui vous êtes, la procédure doit donc être constamment répétée. C’est comme si vous traversiez un aéroport et que vous deviez montrer votre passeport à maintes reprises, tous les 100 mètres. » poursuit Florian Le Goff.

« Synaps permet à nos utilisateurs d’effectuer une seule fois la procédure KYC puis d’accéder à plusieurs plateformes. iProov nous aide à garantir que la procédure KYC effectuée une seule fois, est bien conforme aux niveaux de sécurité gouvernementaux. Il est également très appréciable de collaborer ensemble car les équipes iProov maîtrisent ce qu’elles font et nous aimons travailler avec elles. »

Synaps offre des services de gestion d’identité décentralisée aux particuliers et aux plateformes de cryptomonnaies. L’entreprise est spécialisée dans la vérification d’identité KYC (Know Your Customer) et KYB (Know Your Business), avec des clients provenant de nombreux secteurs tels que la banque, l’assurance, les cryptomonnaies et d’autres services financiers.

En étant présent sur toutes plateformes et appareils, le processus iProov optimise l’inclusion de nouveaux utilisateurs en éliminant les barrières et les contraintes pour les utilisateurs.