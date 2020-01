Susan Repo rejoint MariaDB en tant que COO

janvier 2020 par Marc Jacob

MariaDB® Corporation annonce la nomination de Susan Repo au poste de Directrice de l’exploitation (COO) de l’entreprise. Susan Repo rejoint MariaDB après avoir dirigé une start-up de la fintech automobile et après avoir passé cinq ans chez Tesla où elle a piloté le développement d’une hypercroissance à l’échelle mondiale pour les véhicules électriques et les produits énergétiques durables. Susan Repo mettra son expérience à profit chez MariaDB pour superviser et accélérer les opérations de l’entreprise qui poursuit sa stratégie d’innovation en matière de produits.

Susan Repo rejoint l’équipe dirigeante de MariaDB à un moment où l’entreprise traverse une phase d’innovation et de croissance sans précédent. En effet, cette année, MariaDB a commercialisé une version endurcie de sa célèbre solution MariaDB Server pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de sécurité, de stabilité et d’évolutivité, et en s’appuyant sur Kubernetes comme composant clé du Cloud de MariaDB, tout en unifiant les transactions et les analyses. En outre, MariaDB a renforcé sa présence en Amérique du Nord en établissant son nouveau siège social dans la Silicon Valley et en doublant ses effectifs au cours des 18 derniers mois pour accompagner le fort développement de sa clientèle à travers le monde. L’événement le plus important pour MariaDB en 2019 a été MariaDB OpenWorks qui a réuni des leaders technologiques de Samsung, Walgreens, Nokia, Alibaba, Facebook et d’autres afin de partager les bonnes pratiques pour développer des applications modernes avec MariaDB.

Susan Repo vient de quitter DriveOn, une start-up de la fintech automobile où elle occupait le poste de CEO et Présidente. Avant cela, Susan a été trésorière et vice-présidente en charge des finances chez Tesla où elle est parvenue à lever plus de 11 milliards de capital pour l’entreprise, à négocier des avancées majeures pour instaurer une présence légale et une gouvernance au sein des différentes représentations de Tesla dans le monde, et à faire évoluer l’organisation financière de l’entreprise tout en co-dirigeant le rachat de SolarCity en 2016. Avant de rejoindre Tesla, Susan Repo a occupé différents postes de responsable financière et juridique dans le secteur des hautes technologies, notamment chez Juniper Networks et Agilent Technologies.