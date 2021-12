Supply chains à Noël, cibles des cybercriminels

décembre 2021 par McAfee

Les fêtes de fin d’année approchent, et ces pénuries et retards rendent les détaillants plus vulnérables que jamais. Les cybercriminels ont compris cette vulnérabilité et pourraient cibler ce secteur en menant des attaques ciblées et ainsi perturber les opérations de la chaîne d’approvisionnement.

Dans le cadre d’une récente étude* de McAfee Enterprise et FireEye menée auprès de 1451 décideurs informatiques, 80 % des personnes interrogées en France ont signalé une exposition accrue aux cybermenaces pendant la pandémie. En France, 53 % d’entre eux ont connu des temps d’arrêt critiques dus à des cyberattaques, occasionnant des pertes allant jusqu’à de 100 000 euros. Parmi celles-ci, 75 % se sont produites pendant des périodes de pic. Pourtant, les entreprises accordent une faible priorité à la cybersécurité, même si leurs équipes informatiques reconnaissent que les menaces se sont intensifiées. 63 % estiment qu’il est difficile de maintenir un centre d’opérations de sécurité (SOC) doté d’un personnel complet pendant les hautes saisons. 22 % ont même dû réduire leur budget de sécurité au cours des derniers mois.

Les chaines d’approvisionnement, déjà vulnérables en raison de la situation, risquent maintenant d’être de plus en plus ciblées par les cybercriminels. Selon le rapport Supply Chain Resilience 2021, près d’un tiers (27,8 %) des entreprises interrogées ont déjà été affectées par des perturbations au sein de leurs supply chains, contre « seulement » 4,8 % l’année précédente. La période d’achats pour les fêtes de fin d’année va certainement exacerber ce problème : l’étude de McAfee Enterprise et FireEye révèle que 80 % des personnes interrogées s’attendent à ce que la demande soit considérablement plus élevée pendant la saison 2021, une augmentation que les supply chains en difficulté auront du mal à supporter.

*Méthodologie :

McAfee a commissionné un spécialiste mondial indépendant des études de marché, MSI-ACI, pour la réalisation des recherches de cette étude. L’étude quantitative a été réalisée entre septembre et octobre 2021, auprès de 1 451 décideurs informatiques et opérationnels. Les personnes interrogées provenaient de France, des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Australie, d’Allemagne, d’Inde, de Singapour, d’Afrique du Sud et des Émirats arabes unis. Les répondants devaient être des professionnels de l’informatique, impliqués dans la sécurité informatique et travailler pour une organisation de plus de 500 employés. Les entretiens ont été menés en ligne à l’aide d’un processus rigoureux de sélection à plusieurs niveaux afin de s’assurer que seuls les candidats adéquats avaient la possibilité de participer.