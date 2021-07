Sunnysign V4 de Lex Persona est sortie

juillet 2021 par Marc Jacob

Depuis plusieurs années, en plus de ses solutions permettant de faire signer en ligne et de cacheter, Lex Persona propose Sunnysign, un logiciel bureautique pour signer de sa propre initiative tout type de document. L’entreprise prend ainsi à contre-pied le marché de la signature électronique qui bien souvent n’offre au client que des solutions en mode SaaS. L’idée de Sunnysign vient d’un constat simple : pourquoi charger ses documents confidentiels sur une plateforme SaaS pour les signer soi-même ?

Certains professionnels ont, en effet, besoin de signer pour eux-mêmes, pour protéger un rapport d’analyse par exemple, ou encore, pour attester d’un diagnostic, pour cacheter un document comptable, pour effectuer un Procès-Verbal d’un contrôle qualité, pour répondre à un appel d’offres, pour fournir une attestation, pour déposer un brevet, pour certifier une documentation technique, etc. Et ils peuvent tout à fait le faire en local, sans que le document ne quitte l’ordinateur sur lequel il a été créé et/ou sauvegardé.

Des incrémentations attendues

Ce qui tranche avec les anciennes versions, c’est un design remis au goût du jour. L’austère efficacité laisse désormais place à une interface plus agréable, rendant l’expérience plus intuitive. L’ensemble garde une apparence neutre, afin de pouvoir proposer aux intégrateurs et aux grandes entreprises une personnalisation à leur image.

Le fonctionnel n’est pas en reste, nous retiendrons de cette V4 des éléments importants :

• La possibilité d’ajouter un motif de signature : utile par exemple pour les copies fiables, les délégations de signatures, ou les mentions « bon pour accord ». Cela vaut pour les signatures en PAdES.

• La prise en charge des nouveaux formats de signature eIDAS (formes AdES).

• Des jetons d’horodatage qualifiés eIDAS intégrés. Disponible en option, cette possibilité permet de se protéger en cas de révocation du certificat. En effet, si votre certificat est révoqué, vos signatures antérieures peuvent ne plus être acceptées, ... sauf si elles ont été horodatées avec un service d’horodatage de confiance.

• Support des signatures ALT/LTV. Dans la même veine, ce format de signature permet le maintien de sa validité au-delà de la date de fin de validité du certificat.

Par ailleurs, cette V4 tourne sans trembler sous la dernière version de Mac OS. Elle est en outre signée avec un certificat de code signing à validation étendue qui lui permet de passer le barrage du SmartScreen de Microsoft.

Comme avant, Sunnysign est proposé en deux versions : « Standard » qui permet de signer électroniquement en PAdES des documents PDF, et « Advanced » qui signe en plus aux formats XAdES et CAdES tout type de document numérique. Rappelons que le logiciel est disponible en français et en anglais.

Particulièrement utile pour la signature de réponses à des appels d’offres et/ou pour les professions règlementées, la formule Sunnysign Standard + reste disponible. Comptez 399 euros pour une licence associée à un certificat qualifié eIDAS pour personne physique, le tout valable trois ans.