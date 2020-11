Sungard Availability Services et Megaport s’allient pour fournir des infrastructures hybrides et multicloud

novembre 2020 par Marc Jacob

Sungard Availability Services et Megaport annoncent leur nouveau partenariat. Les services de connectivité cloud de Megaport sont désormais disponibles depuis les datacentres Sungard AS en France et partout dans le monde.

A travers l’offre Software-Defined Cloud Interconnection (SDCI) de Megaport, les clients de Sungard AS vont bénéficier d’une connectivité flexible, évolutive et sécurisée vers – et entre – les principaux fournisseurs de cloud public mondiaux, facilitant ainsi le déploiement et l’agilité des environnements hybrides et multicloud.

Comme en atteste le rapport Flexera 2020 State of the Cloud Report, les entreprises opèrent dans des environnements toujours plus complexes : 87% des entreprises ont adopté une approche cloud hybride, et 93% s’appuient sur une stratégie multicloud avec en moyenne cinq fournisseurs de cloud différents. Parallèlement, les clients demandent que leurs applications soient toujours plus performantes. En se dotant de la technologie Megaport, les datacentres Sungard AS offrent une connectivité haute performance et à faible latence à plus de 350 fournisseurs de services – dont les principales plateformes de cloud public – et cela dans plus de 80 régions cloud. A partir d’un seul et même datacentre, les clients peuvent optimiser les performances de leurs applications et rationaliser leurs environnements informatiques hybrides et multicloud.

La connexion au réseau Megaport est particulièrement intéressante pour les clients souhaitant répondre aux enjeux des applications distribuées et déployées dans le cloud. Il peut s’agir d’entreprises qui utilisent une solution hébergée ou de cloud privée, gérée en propre ou par Sungard AS et qui souhaitent utiliser les capacités du cloud public. Sungard AS propose également des services de conseil étendus afin d’aider les clients à déterminer la meilleure approche pour répondre à leurs besoins d’aujourd’hui et de demain.