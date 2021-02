Sungard Availability Services reçoit la désignation de partenaire fournisseur de services gérés AWS de nouvelle génération

février 2021 par Marc Jacob

Le programme partenaires FSG AWS sélectionne et valide les partenaires conseil AWS dotés des meilleures compétences pour accompagner les entreprises dans la gestion du cycle de vie complet de leurs applications. Les partenaires FSG AWS aident les entreprises à inventer demain, à résoudre les problèmes métier et à soutenir les initiatives pour obtenir des résultats concrets. Les partenaires FSG AWS fournissent l’expertise, le conseil et les services nécessaires pour aider les entreprises à réussir chaque étape de leur transformation cloud : la planification et la conception ; la création et la migration ; l’exécution et l’exploitation ; et l’optimisation.

Le processus de validation du programme partenaires FSG AWS se base sur un audit complet mené sur site pendant plusieurs jours par un tiers indépendant. Il permet de valider la capacité du partenaire AWS à fournir des services gérés de nouvelle génération, ainsi que ses pratiques en matière d’architecture cloud, d’automatisation, d’optimisation et de gestion des environnements AWS de ses clients.

En migrant et en développant leur infrastructure informatique sur AWS, les entreprises partout dans le monde repoussent le champ des possibles. La croissance extrêmement rapide des solutions technologiques disponibles sur AWS et via ses partenaires, combinée au besoin de développer des solutions de manière plus rapide et agile, soulève de nombreuses questions pour les entreprises qui veulent moderniser leurs activités.

AWS attend de chaque partenaire FSG AWS qu’il s’engage sur trois domaines essentiels :

• Accompagner les clients de manière proactive et continue, en leur offrant des services de conseil et de support. Les partenaires FSG de nouvelle génération vont au-delà de la relation de prestation de service pour devenir des conseillers de confiance auprès de leurs clients.

• Piloter les projets avec AWS Professional Services, tout comme le ferait un intégrateur de systèmes (IS). Les partenaires FSG AWS doivent se positionner en tant que conseillers experts dès la première interaction, en s’appuyant sur leurs compétences internes. Ils font appel à des tiers ou à des IS uniquement lorsque cela est nécessaire, et ces recours ponctuels leur permettent de former et de renforcer encore davantage leurs équipes.

• Promouvoir auprès des clients l’utilisation et l’évolution des services AWS. Les partenaires FSG AWS de nouvelle génération vont au-delà de la couche système d’exploitation pour fournir des services de niveau application.

Conformément à ces principes, la structure et l’approche de l’équipe Sungard AS Managed AWS reposent à la fois sur une équipe unique composée des meilleurs experts AWS apte à fournir une expérience FSG moderne aux clients, en mettant leurs expertises AWS en avant afin de conseiller et piloter la conception de solutions AWS bien architecturées.

Le programme partenaires FSG AWS a été créé pour aider les clients à identifier des partenaires conseil AWS confirmés et compétents en matière de migration d’infrastructures et d’applications dans le cloud, et qui apportent une valeur ajoutée aux clients en offrant une surveillance, une automatisation et une gestion proactives de leurs environnements informatiques. Les partenaires FSG AWS jouent un rôle essentiel pour permettre aux clients d’exploiter pleinement AWS.