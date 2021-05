Suivi de colis : les arnaques par SMS se multiplient/ Commentaire d’actualité

mai 2021 par Rob van den Heuvel, Co-fondateur & CEO de Sendcloud

Face à la recrudescence des SMS et emails frauduleux de suivi de colis, Sendcloud, plateforme d’expédition tout-en-un pour les e-commerçants, propose son point de vue et donne quelques conseils pour alerter les Français sur ces arnaques.

« Avec les différentes périodes de confinement et de fermeture des commerces sur le territoire, de nombreux Français se sont tournés vers le e-commerce pour pouvoir acquérir leurs produits ou tout simplement « faire du shopping ». Les notifications relatives au suivi de colis constituent une partie importante de l’expérience client, et les consommateurs français apprécient d’être informés sur l’état de leur livraison, surtout lorsque leur colis quitte l’entrepôt du commerçant et est pris en charge par le transporteur. Si 67% des consommateurs français préfèrent effectivement recevoir ces notifications par SMS (et 66% par e-mail)[1], de nombreuses arnaques ont été répertoriées par le gouvernement français. Les hackers profitent de ce besoin d’informations de suivi pour tendre leurs pièges et mener des campagnes de phishing. Qu’il s’agisse de faux frais de douane ou de transport à régler, ou encore d’informations supplémentaires à donner pour assurer la livraison, un lien est toujours inclus dans ces messages et invitent les consommateurs à entrer leurs informations ou coordonnées bancaires pour régler ladite « somme due ».

« Consommateurs, soyez donc vigilants vis-à-vis des messages de suivi : n’ouvrez un message que lorsque vous avez réellement commandé quelque chose et vérifiez toujours l’adresse électronique pour voir si le message provient bien du transporteur ou du magasin en ligne. En cas de doute, assurez-vous de consulter directement le site web ou l’application du transporteur pour suivre votre colis, plutôt que de cliquer sur le lien suspect. De plus, gardez à l’esprit que tout règlement lié aux frais de transport sont réglés en amont de la commande ou le cas échéant lors du retrait du colis au bureau de poste. »

[1] Étude Sendcloud « Tour d’Horizon sur la livraison E-commerce 2020/2021 »