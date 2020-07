Stratus enrichit la plateforme ztC Edge

juillet 2020 par Marc Jacob

Stratus Technologies dévoile les dernières évolutions portées à sa gamme ztC™ Edge, à savoir les solutions ztC Edge 100i et ztC Edge 110i. Les nouvelles fonctionnalités optimisent l’expérience de déploiement et de commissionnement pour une efficacité accrue, permettant aux organisations d’installer rapidement les plateformes d’Edge Computing « zero touch » sur différents sites. Les améliorations relatives à la gestion, à la sécurité et à la performance aideront les partenaires et les clients de l’entreprise à réduire le coût des opérations et de la maintenance, à limiter le risque de perte de données et à garantir une haute disponibilité de tous les processus et applications essentiels à leur activité.

ztC Edge est une plateforme d’Edge Computing sécurisée, robuste et hautement automatisée qui aide les organisations à atteindre leur performance maximale en augmentant l’efficacité opérationnelle et en éliminant les temps d’indisponibilité en périphérie. Grâce à ses fonctionnalités intégrées de virtualisation, de protection automatique, d’interopérabilité industrielle et bien plus encore, le système ztC Edge permet aux clients d’obtenir rapidement et facilement une plus haute disponibilité de leurs applications essentielles.

Parmi les nouveautés de la plateforme :

Une gestion facilitée

• Les paramètres et les préférences utilisateur du système ztC Edge peuvent désormais être stockés rapidement et facilement sur un disque local ou sur Stratus Cloud. Une sauvegarde et une restauration simplifiées des systèmes aideront les entreprises à gagner du temps en automatisant certains processus afin de réduire les erreurs humaines.

• Différents paramétrages peuvent être créés et archivés pour une variété de cas d’usage, de charges de travail ou d’emplacements, améliorant ainsi l’efficacité et la précision des systèmes de mise en service. Les organisations peuvent utiliser ces modèles pour rapidement provisionner à distance une ou plusieurs plateforme(s) ztC Edge. Ce point est particulièrement important pour les partenaires mettant en place et gérant plusieurs plateformes sur les multiples sites et parcs immobiliers de leurs clients ; il leur est ainsi plus facile de prendre en charge à distance des systèmes et des applications depuis un site extérieur.

• La dernière version de ztC Edge est certifiée Microsoft Azure et comprend des capacités d’intégration qui simplifient la gestion des systèmes et accélèrent le retour sur investissement pour les clients. Une sécurité renforcée

• La mise à jour du système ztC Edge 110i introduit un nouveau référentiel sécurisé basé sur le cloud - Stratus Cloud - qui permet aux clients et partenaires de transmettre, stocker et récupérer leurs modèles de préférences du système ztC Edge en toute sécurité. Contrairement aux offres cloud proposées par des tiers, Stratus Cloud authentifie automatiquement les utilisateurs et les groupes en utilisant les mêmes identifiants que le compte du portail de service client de Stratus. Les partenaires et clients économisent ainsi du temps et de l’énergie. Une performance accrue

• Le système ztC Edge 110i est fourni avec une capacité de mémoire de 64 Go afin de traiter un large éventail d’applications exigeant beaucoup de mémoire. Les clients utilisateurs ont plus de choix et de flexibilité pour consolider différentes applications (comme SCADA) sur une seule machine ; les coûts sont limités et ils gagnent en agilité.

• Les plateformes ztC Edge 110i sont à présent certifiées Classe 1, Division 2, ce qui signifie qu’elles peuvent être déployées en toute sécurité dans des zones dangereuses. Cette certification permet au système ztC Edge d’être mis en place dans des environnements industriels très divers et encore plus exigeants.

La virtualisation intégrée de ztC Edge favorise la mobilité des applications, tandis que la plateforme offre une disponibilité, une résilience et une protection des données supérieures à celles des solutions traditionnelles. De nombreuses fonctionnalités clés en main améliorent la sécurité des plateformes ztC Edge des clients, ce qui renforce la résilience des applications logiciels, tout en réduisant les risques d’arrêt de production. Les systèmes ztC Edge prennent également en charge les protocoles, les normes et les outils industriels les plus courants, comme SNMP, OPC UA et API REST, pour une meilleure intégration et compatibilité avec les environnements existants.