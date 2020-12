Stratus améliore la plateforme informatique ztC ™ Edge et introduit ztC Advisor

décembre 2020 par Marc Jacob

Stratus Technologies a enrichi sa plateforme informatique ztC Edge, avec Stratus Redundant Linux (SRL) version 2.2 et ztC™ Advisor, une nouvelle solution complète d’administration des systèmes d’Edge Computing. Les améliorations apportées permettent d’optimiser les performances et l’utilisation de l’infrastructure d’edge computing, et de réduire les délais de rentabilisation afin de garantir que les opérations liées aux activités de l’entreprise soient simples, protégées et autonomes.

Stratus Redundant Linux 2.2, le système d’exploitation de ztC Edge, dispose de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, l’API REST transmet davantage d’informations, via le web, sur les machines virtuelles (VM) de ztC Edge et leur état du moment. Cette fonctionnalité permet aux équipes de gérer et d’optimiser à distance les performances de l’infrastructure. SRL 2.2 profite également de mises à jour de logiciels et de sécurité supplémentaires.

ztC Advisor : une administration complète des systèmes distants Avec ztC Advisor, Stratus introduit une nouvelle solution d’administration des systèmes Edge destinée à simplifier la surveillance et l’administration centralisées de l’ensemble de l’infrastructure informatique ztC Edge d’un client. La nouvelle solution offre un portail web sécurisé que les équipes d’exploitation et informatique peuvent utiliser pour visualiser rapidement et facilement l’intégrité du parc ztC Edge et l’usage qui en est fait, trier les problèmes à distance, améliorer la productivité et atténuer les risques.

Parmi les fonctionnalités du ztC Advisor :

• Un aperçu complet de l’administration de toutes les plateformes ztC Edge détenues par une entreprise, y compris les systèmes qui ont été déployés mais n’ont pas été mis en service. Cette vue d’ensemble permet aux administrateurs de maximiser l’utilisation des ressources de manière globale et de simplifier les mises à jour et les correctifs logiciels.

• Un tableau de bord centralisé de l’état de chaque système et de l’utilisation des ressources est présenté en temps réel, ce qui permet aux administrateurs de visualiser facilement l’état de la plateforme en un coup d’œil.

• Des ensembles de ztCdéfinis par l’administrateur permettant d’utiliser les fonctions de tri et de filtrage intégrées au tableau de bord du ztC Advisor pour accéder rapidement aux informations provenant de plateformes spécifiques.

• La technologie Secure-Push entre ztC Advisor et ztC Edge. La solution web est conçue pour que les plateformes ztC Edge lancent des sessions et envoient périodiquement des informations au ztC Advisor, ce qui minimise les risques en termes de cybersécurité, en limitant les transferts de données.

• Intégration avec les plateformes Stratus Service Portal et ztC Edge, permettant aux clients ayant accès au portail d’utiliser les mêmes identifiants pour accéder à ztC Advisor. L’activation en un clic depuis la console ztC Edge configure automatiquement la plateforme ztC Edge correspondante pour qu’elle soit visible et présente les données via le ztC Advisor, ce qui minimise le temps d’installation et de configuration.

Le ztC Advisor et ses capacités de surveillance de système distant sont compatibles avec les plateformes ztC Edge exécutant SRL 2.2, qui s’appuient sur les dernières mises à jour. Ces solutions répondent aux besoins des utilisateurs en matière de sécurité, de surveillance et de performance de leur informatique de proximité.