Stratosfair, le premier réseau de Datacenters locaux à impact positif en France

février 2022 par Marc Jacob

Alors que la pose de la première pierre d’une nouvelle génération de Datacenter écologique et de proximité a été célébrée ce matin, Stratosfair - le premier réseaux de Datacenters locaux à impact positif - est heureux d’annoncer la mise en pré-vente de ses espaces d’hébergement en colocation ou en cloud souverain ; avec une ouverture officielle du premier Datacenter à Lanester, en Juin 2022. Un premier Datacenter, local alimenté par des sources d’énergies renouvelables, basé sur de hauts standards de sécurité et de performance et garantissant un hébergement des données en France.

Alors que le gouvernement français adoptait au printemps dernier une stratégie nationale pour l’hébergement des données et pour émerger des champions français en la matière, l’innovation de Startosfair réside dans l’intégration de ces centres de données au cœur du circuit d’économie circulaire local. Avec ces Datacenters à impact positif, Stratosfair cible notamment les acteurs engagés dans des démarches de transition écologique souhaitant externaliser les sauvegardes de leurs systèmes d’informations à proximité.

Pour Bérenger Cadoret, CEO et fondateur de Stratosfair “La crise écologique que nous traversons demande à ce que les activités génératrices de pollution digitale prennent part au changement. Nous nous inspirons du modèle d’économie bleue, qui recycle et valorise les déchets pour proposer un service performant, tout en préservant l’environnement. Parce que les générations futures doivent pouvoir considérer les Datacenters comme apporteurs de valeurs pour les territoires et non comme des produits polluants. Stratosfair apporte ainsi une première réponse à cette problématique locale et souhaite être un vrai acteur disrupteur du changement. Avec ce premier Datacenter, nous créons un cercle vertueux, accessible au plus grand nombre.”

Des Datacenters de proximité à taille humaine

L’ambition de Stratosfair est de réimplanter le Datacenter “à taille humaine” au cœur des villes, à proximité des besoins. C’est ainsi que la Startup affirme son positionnement de précurseur et pure-player des Datacenters locaux à impact positif et affirme son leadership écologique, son expertise technologique et business local.

Ils sont construits en containers reposant sur plots béton afin de limiter l’impact foncier. Chaque container IT contient 8 armoires pouvant accueillir une quarantaine d’emplacements. L’ensemble est couvert par une ombrière solaire de 200m2 composée d’une centaine de panneaux, permettant ainsi l’alimentation du DC. Avec ce système de "Edge Datacenter" qui regroupe de 8 à 32 baies, Stratosfair pourra installer ses Datacenters en zones urbaines comme rurales à proximité des utilisateurs finaux et ce, sur tout le territoire national.

Une réponse aux TPE, PME en matière d’hébergement informatique et aux besoins d’attractivité des collectivités locales

Avec ce premier Datacenter, Stratosfair s’adresse en premier lieu aux entreprises, collectivités et administrations situées dans un périmètre proche de son site, à Lanester (Morbihan). Une offre clé en main qui vient répondre aux besoins des TPE, PME et collectivités en proposant une offre sur-mesure avec des Datacenter bas-carbone.

Créés sous forme de petites unités de proximité adaptées aux réalités et aux contraintes des territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux, ces Datacenters permettent un service de location ou de colocation de baies aux entreprises et aux collectivités locales. Des services qui pourront s’inscrire dans les démarches RSE des clients utilisateurs et renforcer l’attractivité des territoires en permettant aux entreprises de pouvoir se passer d’un investissement coûteux que représente une salle informatique sécurisée, avec une double alimentation électrique, froid… Ces collectivités pourront grâce à Stratosfair acquérir une réelle plus-value sur leur territoire et proposer une offre attractive répondant aux enjeux de demain que sont le numérique et l’écologie.

Une redistribution intelligente et vertueuse des énergies

“L’innovation de Stratosfair, c’est d’intégrer un Datacenter au cœur d’un circuit d’économie circulaire local, où l’énergie est recyclée et valorisée. Stratosfair, c’est un circuit court, connecté, où rien ne se perd.” se félicite Bérenger Cadoret.

Ce premier data center sera d’équivalence Tier 3, alimenté par plusieurs sources d’énergies renouvelables et sera construit avec des partenaires locaux régionaux. Ces unités à impact positif feront appel aux énergies renouvelables pour s’alimenter et valorisent la chaleur générée pour chauffer les bureaux voisins, des serres ou autres locaux à proximité. Le premier démonstrateur sera équipé de panneaux solaires et chauffera une petite serre à proximité, alimenté dans un premier temps par 70% d’énergie renouvelable locale. Mais cela sera affiné en fonction de la charge du datacenter. Un compteur carbone, ancré dans la blockchain, permettra en outre de calculer la réduction des émissions induite pour chaque client par l’utilisation d’un Datacenter de Stratosfair.

"L’idée est de pouvoir remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Et d’auto-consommer sur site, l’énergie produite par les baies informatiques. La chaleur fatale sera récupérée pour enrayer la pollution induite par le fonctionnement d’un Datacenter", détaille Bérenger Cadoret.

Fiche technique du premier Datacenter Stratosfair à Lanester

Ouverture officielle du site en juin 2022

Bâtiment : – Surface Totale : 150m² – Charge au sol > 1t/m²

Alimentation électrique : Puissance électrique : 70 KVA – Puissance électrique baie : Jusqu’à 7 KVA/Baie – Trois raccordements électriques – PUE = 1.16

Climatisation : Température des salles : 24°C +-2°C – Climatisation : Salle IT équipée en 2N

Connectivité : Transit IP 1Gb/s sur un port Giga Ethernet dédié – Débit garantie – Haute disponibilité : SLA 99.9%

3 offres pour répondre aux enjeux des TPE/PME et des collectivités

Offre Colocation : Baie Mutualisée de 1U à 4U (à partir de 59€/mois) ou Baie Dédiée de 20U ou ou 42U (à partir de 899€/mois)

Offre Cloud : Mise à disposition de VM nues ou managées (de 52€ à 204€/mois)

Offre clé en main : De la conception à la construction, Stratosfair propose un Datacenter souverain, de proximité et bas-carbone sur-mesure en termes de capacité (de 8 à 32 baies)

Les engagements de Stratosfair

Impact positif : Stratosfair garantit une gestion de l’alimentation de ses Datacenters par des énergies renouvelables produites localement.

Proximité des données : l’ensemble des données est stocké à quelques kilomètres des entreprises.

Sécurité de l’infrastructure : les Datacenters d’équivalence Tier 3 disposent d’une sécurité physique renforcée et assurent cybersécurité et chiffrage des données.

Débit performant : les installations seront connectées par fibre optique avec un débit garanti (de 1 à 100 Gb/s sur demande).

“Grâce à un modèle de déploiement agile, Stratosfair se distingue par sa capacité à répondre rapidement aux enjeux croissants de stockage et de sécurisation des données en France. En proposant des Datacenters écologiques, de proximité et de petite taille, nous apportons une réponse concrète à la fracture numérique et aux enjeux en matière d’économie circulaire et écologique.” conclut Bérenger Cadoret.

D’ici fin 2022, Stratosfair ambitionne le lancement de deux autres sites autonomes en énergie sur le territoire. Pour accompagner cette stratégie de développement, Stratosfair ambitionne le recrutement de 5 nouveaux salariés d’ici la fin 2022 pour compléter son équipe de 6 associés.