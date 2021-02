Stratégie d’accélération en cybersécurité : une ambition forte et des moyens conséquents

février 2021 par Syntec Numérique

Syntec Numérique salue l’ambition d’un plan dont l’objectif est de permettre à la filière cybersécurité d’atteindre un chiffre d’affaires de 25 milliards d’euros, le doublement des emplois dans le secteur (pour arriver à 75 000 experts) et l’émergence de trois licornes françaises en cybersécurité d’ici à 2025. Il participera pleinement aux actions présentées avec la mobilisation de son Comité Cybersécurité.

Au cœur de cette stratégie, le Campus Cyber qui réunira bientôt sur 20 000 m2 à La Défense une soixantaine d’acteurs-clés du secteur (grands groupes, start-up, acteurs publics, organismes de formation, acteurs de la recherche et associations). Après avoir contribué à la mission qui l’a préfiguré, Syntec Numérique est membre du Campus Cyber et mettra à disposition ses ressources pour participer à l’animation de la filière.

En tant que partenaire actif de l’ANSSI et membre fondateur de Cybermalveillance.gouv.fr, le dispositif national de sensibilisation, prévention et assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance, Syntec Numérique se réjouit par ailleurs de l’attribution à l’ANSSI d’un budget complémentaire destiné à renforcer la cybersécurité des organismes critiques de la sphère étatique.

Enfin, la stratégie prévoit également la mise en place d’un « observatoire des métiers et des qualifications de la sécurité du numérique », qui se situe dans la suite logique du panorama des métiers de la cybersécurité de l’ANSSI, réalisée en partenariat avec Syntec Numérique, permettant d’analyser les besoins en compétences et l’adéquation avec les formations existantes pour le secteur de la cybersécurité. Syntec Numérique se réjouit de cette initiative et tient à la disposition de cet observatoire les données de la branche sur ce sujet.