Stratégie cloud et verdissement du ministère de l’Economie : réaction de Yann Lechelle, DG de Scaleway

février 2021 par Yann Lechelle, Directeur général de Scaleway

Cette stratégie s’appuiera sur cinq priorités, y compris la souveraineté numérique, le soutien de la filière cloud française et l’interopérabilité, l’innovation, le verdissement du cloud, et la formation à ces technologies.

La DGE explique notamment le besoin d’une stratégie car “les acteurs français et européens, publics comme privés, ont massivement recours à des services de Cloud pour héberger et traiter leurs données. Or les principaux fournisseurs de ces services sont des entreprises extra-communautaires parfois soumises à des législations à portée extraterritoriale pouvant menacer la souveraineté sur nos données, voire même nous priver d’autonomie stratégique”.

La Direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance a publié le 11 février dernier les premières lignes directrices relatives à la stratégie d’accélération “cloud et verdissement du numérique”.

“Ces premières annonces autour de la stratégie d’accélération laissent présager d’orientations très positives. Les implications sur les fournisseurs d’infrastructures et de services de cloud des législations non-Européennes à portée extra-territoriale ont encore tendance à être mal comprises voire sous-estimées. Il s’agit pourtant de la première des menaces pour la sécurité et la souveraineté des données de nos clients.

Nous sommes convaincus que l’avenir du cloud, c’est le multi-cloud, c’est-à-dire une approche qui donne aux intégrateurs et aux clients la possibilité de se déployer facilement sur n’importe quel service cloud, quel qu’en soit le fournisseur. De ce fait, les questions d’interopérabilité, de réversibilité et de portabilité entre les écosystèmes cloud sont clé pour mettre sur le marché une offre pragmatique et compétitive. C’est dans cet état d’esprit que Scaleway s’est investi au sein de l’initiative GAIA-X, comme membre fondateur et du Conseil d’administration. Il est donc très encourageant que ces enjeux constituent un axe d’effort à part entière de cette stratégie d’accélération.

Sur l’objectif de verdissement du cloud prôné par la DGE : “Chez Scaleway, nous avons déjà proactivement mis en place une stratégie environnementale audacieuse depuis près de deux décennies. Nous sommes fiers aujourd’hui de montrer l’exemple, nos datacenters comptant parmi les plus efficients sur le plan énergétique en Europe. Alors que la question de la consommation - et du gaspillage - d’eau potable reste encore un sujet tabou dans notre secteur, nous espérons que cette stratégie d’accélération permettra de poser des ambitions claires, partagées par toute la filière en la matière, pour faire de la France un leader du cloud pleinement respectueux de l’environnement en Europe, et dans le monde”.