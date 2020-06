Stormshield obtient deux nouvelles qualifications en Espagne

juin 2020 par Marc Jacob

Stormshield a obtenu à la fois les qualifications espagnoles « Producto CCN Aprobado » et « Producto CCN Cualificado » pour ses solutions Stormshield Network Security.

Créé en 2002, le CCN (Centro Criptológico Nacional) est l’agence nationale espagnole en charge notamment de certifier et de référencer les solutions de cybersécurité qui peuvent être utilisées par les structures sensibles espagnoles (publiques et privées) pour sécuriser leurs systèmes d’information, échanger des informations critiques et mener à bien leurs opérations en toute sécurité.

Pour obtenir ces qualifications, Stormshield s’est investi dans un processus rigoureux d’évaluation de ses pare-feux, où la pertinence et la robustesse des mécanismes de protection ont été testées par un laboratoire indépendant accrédité et validées par le CCN conformément au Plan de sécurité national espagnol . Stormshield franchit ainsi une nouvelle étape en Espagne pour maintenir l’accélération de son développement dans la zone ibérique.

Plus globalement, cette annonce s’inscrit dans le cadre des actions menées par l’éditeur à l’échelle européenne pour élargir ses qualifications dans les pays où il est implanté. Dans ce contexte, Stormshield participe également aux travaux de l’Agence européenne de cybersécurité (ENISA) autour du futur schéma européen de certification de produits. Cette démarche de fond lui permet de renforcer son positionnement de référence comme fournisseur de solutions de confiance pour devenir le Choix Européen de la Cybersécurité.