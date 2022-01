Stormshield et Sekoia s’associent dans le cadre d’un partenariat souverain pour lutter contre les cybermenaces

janvier 2022 par Marc Jacob

Stormshield, et Sekoia annoncent un accord de partenariat afin d’unir leurs savoir-faire en cybersécurité pour proposer une offre complète et souveraine de protection des systèmes informatiques face aux cybermenaces.

Ce partenariat technologique permet à Stormshield d’enrichir le moteur d’IP Réputation de sa gamme de pare-feux Stormshield Network Security, en intégrant les bases d’IP malveillantes de Sekoia, acteur reconnu par l’ANSSI, spécialisé dans la Threat intelligence. Cette nouvelle approche permettra ainsi d’aider les entreprises et administrations à lutter plus efficacement contre les cyberattaques, qu’elles soient ciblées ou opportunistes, à des fins financières, d’espionnage ou de sabotage.

Une plateforme d’anticipation innovante au service de produits de confiance La plateforme SEKOIA.IO se base sur l’anticipation par la connaissance des attaquants, nativement associée aux capacités d’automatisation de la détection et de la réaction face aux attaques.

Elle comprend SEKOIA.IO CTI, un flux de renseignement sur la menace cyber produit par les analystes et disponible via la plateforme ou par APIs pour des intégrations techniques. Ce flux hautement structuré, contextualisé et actionnable permet aux organisations de piloter leurs moyens de lutte informatique défensive contre les menaces qui pèsent réellement sur elles. Les pare-feux Stormshield Network Security, dotés de fonctionnalités essentielles telles que l’IPS deep inspection, la découverte de vulnérabilité passives et le SDWan, répondent à l’ensemble des besoins de protection des réseaux, qu’ils soient IT ou OT.

L’association de ces deux technologies permet d’exploiter l’intelligence de la menace au plus près des infrastructures sensibles et critiques des entreprises, minimisant ainsi l’impact d’une cyberattaque.

Un partenariat au service d’un écosystème français et européen souverain

Ce partenariat a vocation à évoluer et à se consolider dans les mois qui viennent. Stormshield fournira ses indicateurs de compromission (URL, Hash) à Sekoia pour enrichir sa base de données, et Stormshield intégrera les noms de domaines malveillants dans sa solution de filtrage d’URL, afin de garantir plus de sérénité pour les opérateurs dans leurs tâches quotidiennes. De plus, les équipes de Stormshield et Sekoia travaillent à la construction d’un portail interactif dédié à la gestion des IoC, à destination des équipes de gestion de la sécurité (SOC/Cert).