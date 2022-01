Stormshield annonce la certification QUALIOPI de son centre de formation

janvier 2022 par Marc Jacob

Stormshield annonce l’obtention de la certification QUALIOPI de son centre de formation dans la catégorie « action de formation ». Cette certification récompense l’éditeur pour la qualité de ses actions de formation. Concrètement, QUALIOPI atteste de la qualité des processus mis en œuvre par les organismes de formation et contribue, à ce titre, au développement des compétences, rendant leurs formations éligibles à des financements publics et mutualisés pour leurs publics cibles.

Sur la base de 7 critères, évalués par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d’accréditation (Cofrac), Stormshield s’est vu accorder cette certification pour l’ensemble des formations proposées par son centre de formation :

• L’information du public ;

• La conception des formations ;

• La gestion des stagiaires ;

• Les moyens pédagogiques humains et matériels ;

• La gestion des formateurs ;

• L’environnement socio-économique ;

• Le suivi des formations.

La maturité de son processus de formation a permis à Stormshield de passer cet audit sans qu’aucune non-conformité ne soit levée.

Cette certification, valable 3 ans et réévaluée à mi-parcours par un audit de surveillance, permet à Stormshield d’assurer une qualité de formation à ses stagiaires, tout en améliorant en continu ses processus. Au cours de l’année 2021, Stormshield a ainsi pu mettre l’accent sur certains aspects essentiels comme la veille pédagogique ou la gestion du handicap, afin de les améliorer.

En 2021, le centre de formation de Stormshield a organisé plus de 120 sessions de formation et a ainsi formé plus de 700 candidats autour de ses solutions dans le monde.