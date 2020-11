Stormshield Management Center : la version 2.8 est disponible

novembre 2020 par Marc Jacob

L’équipe SMC annonce la disponibilité de la version 2.8. SMC 2.8 facilite la mise en place et la supervision de communications sécurisées robustes dans des infrastructures critiques d’envergure, ainsi que la gestion de la protection des environnements électriques.

Déployez et supervisez une infrastructure de communications sécurisées plus performante et robuste

• Création de topologies de tunnels VPN basés sur interfaces VTI

• Export csv des paramètres d’interfaces à créer sur chaque firewall

• Monitoring centralisé des tunnels

Gérez la protection des réseaux OT des environnements électriques

• Règles de filtrage sur protocoles IEC 61850 (MMS, Goose et SV)

• Définition de plages d’adresses MAC

Facilitez la maintenance et la supervision des clusters HA

• Affichage du nom personnalisé de chaque nœud du cluster