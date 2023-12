Stormshield Endpoint Security obtient la certification CSPN EDR

décembre 2023 par Marc Jacob

Dans un contexte où les cyber-incidents sur les postes de travail et serveurs se multiplient et se sophistiquent, avec un risque de propagation fortement dommageable pour les entreprises, la certification CSPN, délivrée par l’ANSSI, atteste que la solution EDR Stormshield Endpoint Security Evolution dispose d’un niveau de sécurité et de robustesse éprouvé pour assurer une détection efficace des menaces de type malwares, ransomwares, exploits zero-day, et une remédiation pour corriger ou limiter les conséquences des incidents.

Cette solution EDR apporte une sécurité des postes complète, en contrôlant le comportement des programmes et des périphériques, et en apportant une remédiation pérenne qui élève le niveau de sécurité. Complétement autonome et entièrement opérationnelle sans phase d’apprentissage, Stormshield Endpoint Security Evolution est la solution EDR multicouche qui favorise la protection avant tout.

La certification CSPN de la solution Stormshield Endpoint Security Evolution est une première étape importante pour Stormshield sur ce segment de la cybersécurité.

Détecter les cyberattaques et les bloquer de façon automatique et en temps réel, c’est toute l’expertise de Stormshield pour assurer aux entreprises une continuité d’activité la plus sereine possible. Stormshield Endpoint Security Evolution est une des briques de l’offre XDR plus globale développée par Stormshield pour améliorer l’efficacité opérationnelle cyber des infrastructures, avec des solutions européennes de confiance, reconnues sur le marché. Cette offre est disponible en déploiement on-Premise ou SAAS et avec ou sans Services Managés avec l’appui de notre réseau de partenaires distributeurs et intégrateurs. Cette offre est aussi commercialisée dans les principaux groupements et plateformes d’achats publics.