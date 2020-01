Stormshield : Deuxième édition du baromètre de la transformation numérique des entreprises

janvier 2020 par StormShield

Réalisée en juillet et août 2019, cette enquête a été complétée par 233 décideurs issus de directions SI, digitales/numériques et de directions métiers d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Elle apporte une vision synthétique de l’évolution des projets de transformation numérique au sein des entreprises et de la façon dont ces projets sont appréhendés d’un point de vue cybersécurité.