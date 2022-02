Stormshield

février 2022 par Marc Jacob

Année de création : 1998

Activités :

Stormshield propose des solutions de sécurité de bout-en-bout innovantes pour protéger les réseaux (Stormshield Network Security), les postes de travail (Stormshield Endpoint Security) et les données (Stormshield Data Security).

Partout dans le monde, les entreprises, les institutions gouvernementales et les organismes de défense ont besoin d’assurer la cybersécurité de leurs infrastructures critiques, de leurs données sensibles et de leurs environnements opérationnels. Les technologies Stormshield, certifiées et qualifiées au plus haut niveau européen, répondent aux enjeux de l’IT et de l’OT afin de protéger leurs activités.

Notre mission : cyber-séréniser nos clients pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier, si cruciale pour la bonne marche de nos institutions, de notre économie et des services rendus aux populations. Choisir Stormshield, c’est privilégier une cybersécurité européenne de confiance.

Filiale à 100% d’Airbus CyberSecurity, Stormshield tire de ses racines européennes une fierté et des valeurs fortes. Un savoir-faire industriel, un goût de la proximité, un désir de fournir des réponses à des attentes par nature, sensibles, critiques et structurantes.

Nos Gammes :

Protéger les réseaux physiques et les infrastructures virtualisées : STORMSHIELD NETWORK SECURITY

Une gamme complète d’UTM de nouvelle génération et de parefeux industriels, disponibles en version physique ou virtuelle. Adaptés à tous types d’environnement, plus ou moins critiques et sensibles, ces produits apportent modularité, évolutivité, haute performance et une continuité de service inégalée.

Protéger les données : STORMSHIELD DATA SECURITY

Une solution logicielle qui assure une confidentialité de bout en bout des données sensibles, quels que soient les supports (emails, clés USB et serveurs de fichiers), terminaux (poste de travail et mobile) et applications (« on premise » ou cloud) sur lesquels ces données sont stockées ou partagées.

Protéger les postes et les serveurs : STORMSHIELD ENDPOINT SECURITY

Une protection autonome dédiée aux environnements critiques et non connectés, basée sur une approche comportementale unique. Grâce à des mécanismes de sécurité proactifs, la solution permet de bloquer les menaces Zero-day et les attaques avancées, sans nécessité de signatures.

Description du produit phare pour 2022 :

Le SNxr1200.

Depuis fin 2021, Stormshield développe et commercialise un nouvel équipement destiné aux environnements critiques embarqués (militaires et industriels) sous la forme d’un matériel durci résistant aux ambiances extrêmes (température, brouillard salin, vibrations, etc.) et qui s’appuie sur un logiciel Qualifié Standard ANSSI assurant des fonctions de firewall et de chiffrement VPN IPSEC.

Adresse du site Internet : https://www.stormshield.com/fr/

Services proposés sur ce site : Description de l’entreprise, description et fiches techniques des solutions proposées, brochures, cas d’usage, contacts utiles

Réseaux sociaux : Twitter : https://twitter.com/Stormshield Linkedin : https://www.linkedin.com/company/22425