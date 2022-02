Stordata s’agrandit en Île-de-France

février 2022 par Marc Jacob

Stordata accompagne au quotidien ses clients dans la mise en œuvre de projets de transformation IT grâce à des compétences uniques. Stordata propose une offre complète en matière de gestion de données des infrastructures : conseil, intégration, maintenance, services managés, services Cloud et formation. À ce jour, le groupe réunit 170 collaborateurs répartis sur 6 agences et assure la maintenance de plus de 2 500 installations.

Cette proposition de valeur permet au groupe de connaitre chaque année une forte croissance. Dans ce contexte, Stordata a souhaité agrandir son siège social pour préparer l’avenir, continuer à intégrer de nouveaux talents à long terme et leur proposer un environnement de travail de premier plan où ils pourront intégrer de nouvelles expertises. Elargit à 1800 mètres carrés, le siège social propose des espaces de travail et de réunions, propice à l’échange, à l’intelligence collective et au travail d’équipe.