StorageCraft® annonce la disponibilité de OneXafe® Solo™

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

StorageCraft® annonce la disponibilité de la solution OneXafe® Solo™, qui permet de sauvegarder et de restaurer les données d’entreprises dans le cloud, via un dispositif plug-and-play.

OneXafe Solo ne nécessite pas d’infrastructure IT sur site. Une simple connexion Internet permet de transférer les données directement vers le cloud. Au même titre que l’offre StorageCraft ShadowXafe, OneXafe Solo dispose de fonctionnalités de récupération, de protection des données et de workflows basés sur des SLA, de restauration instantanée avec StorageCraft Virtual Boot, et de gestion dans le cloud avec StorageCraft OneSystem. OneXafe Solo est adaptée à divers environnements de déploiements, y compris virtuels, physiques, sans agent (c’est-à-dire au niveau de l’hyperviseur), avec agent, ainsi qu’avec de multiples options de stockage local.

La solution OneXafe Solo permet aux MSP de protéger les environnements à un ou plusieurs tenants en quelques minutes. Pour la déployer, les utilisateurs n’ont qu’à connecter le boitier à Internet et à suivre la procédure. Ensuite, le boîtier informe le MSP de son activation. Celui-ci définit alors les politiques de protection des données à distance, notamment la fréquence des sauvegardes, la conservation des données, la cible de stockage et la réplication pour la reprise après sinistre dans le cloud.

Dans le contexte actuel de confinement lié au COVID-19, de nombreuses entreprises mettent en place des environnements de travail à distance sécurisés pour leurs employés. La solution OneXafe Solo peut alors constituer une alternative pour les entreprises, notamment les PME, puisqu’elle peut être déployée sans aucune connaissance technique. Les MSP peuvent ensuite gérer le système à distance via StorageCraft OneSystem et ce depuis n’importe quel navigateur web.

Tarifs et disponibilité

Cette solution ne nécessite aucun coût initial. OneXafe Solo est facturé sur la base d’un abonnement mensuel qui s’aligne ainsi sur le modèle commercial d’un MSP en facturant le nombre de machines protégées. OneXafe Solo est disponible immédiatement auprès des principaux partenaires de distribution. Les abonnements commencent à moins de 89€/mois par machine protégée, avec un prix inférieur de 71 euros/mois pour chaque nouvelle machine protégée.