StorageCraft : Dorégrill déploie une appliance plug-and-protect face à l’essor du télétravail et des confinements

janvier 2021 par Marc Jacob

La restauration a certainement été l’un des secteurs d’activité les plus impactés par la crise. Les fabricants comme Dorégrill ont ainsi du faire face à la diminution des commandes et s’adapter comme toute entreprise à l’essor du télétravail pour assurer la continuité des activités. Le défi résidait alors dans l’infrastructure de stockage et de protection des données qui nécessitait alors un changement de disque quotidien en plus d’une sauvegarde hebdomadaire – une difficulté logistique supplémentaire en période de télétravail et de confinement. Utilisateur de la solution de sauvegarde et de reprise après sinistre StorageCraft ShadowProtect depuis 2012, Dorégrill a alors fait appel à son prestataire de services IT KESYS Ouest pour évaluer d’autres systèmes plus flexibles et autonomes.

OneXafe Solo, appliance plug-and-protect lancée il y a quelques mois par StorageCraft, s’est alors imposée de part sa simplicité de déploiement et d’utilisation, sa flexibilité et son évolutivité ou encore ses capacités de versioning et de protection des données optimales.

« Le confinement a permis de mettre en lumière les limites de notre système de sauvegarde et nous a poussés à le moderniser drastiquement. Depuis des années maintenant, nous faisons confiance à KÉSYS Ouest et aux solutions StorageCraft et sommes ravis de pouvoir désormais intégrer une appliance moderne venant consolider notre infrastructure existante. Nous sommes désormais plus sereins face aux risques de destructions matérielles et aux menaces de type ransomware dont le nombre s’accroît rapidement. » Paul Bertho, Export Manager, Dorégrill