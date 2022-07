Stoïk et Oxibox lancent une offre conjointe pour aider les PME à lutter contre le risque accru de cyberattaques

avril 2022 par Marc Jacob

Stoïk, cyber-insurtech associant couverture d’assurance et logiciel de sécurité contre les cyberattaques, s’allie à Oxibox, éditeur de sauvegarde spécialisé dans la cyber-résilience, pour compléter la protection cyber des TPE et PME.

La protection contre les cyberattaques : un enjeu capital pour les PME Aujourd’hui, les cyberattaques connaissent un niveau jamais égalé auparavant. Les pirates informatiques sont de mieux en mieux organisés et équipés. Les PME font ainsi face à une industrialisation des menaces, notamment en ce qui concerne les rançongiciels ou ransomwares, ces logiciels malveillants destinés à pirater les données sensibles en échange d’une rançon.

Les chiffres sont alarmants : d’après l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), les attaques par ransomware ont connu une hausse de 255 % en 2020. En 2021, sur 200 cas d’attaques ransomwares analysées par l’ANSSI, 52 % ont eu pour cibles les PME, TPE et ETI. Il va sans dire que le risque cyber met en péril le tissu économique français considérant que 60 % des PME ayant subi une cyberattaque ne s’en relève pas (source). Si les entreprises prennent conscience du risque et allouent des budgets plus importants à leur cybersécurité, il reste toutefois difficile pour la plupart d’entre elles de déterminer et de choisir les bonnes solutions à mettre en place.

Stoïk et Oxibox : une offre qui allie cyber-assurance et cyber-résilience

En alliant la cyber-assurance d’une part avec Stoïk, et la cyber-résilience de l’autre avec Oxibox, les deux partenaires entendent résoudre la problématique des petites structures grâce à une offre conjointe.

Cette offre vise à proposer des solutions complémentaires pour un meilleur accompagnement des clients, d’un côté comme de l’autre. Ainsi :

• Les clients d’Oxibox bénéficient d’une réduction de 7 % sur l’assurance cyber de Stoïk afin de couvrir les coûts supplémentaires que peut entraîner une cyberattaque.

• Les clients de Stoïk sont redirigés vers son partenaire Oxibox en cas de besoin de solution de sauvegarde pour compléter leur protection contre les ransomwares.

Les bénéfices d’une cyber-assurance ainsi couplée à une solution de sauvegarde sont :

• La continuité d’activité assurée grâce à la restauration de données en cas de cyberattaque.

• L’accompagnement et l’indemnisation de l’entreprise en cas de sinistre.

Une première réponse efficace pour permettre aux dirigeants de PME de protéger leur activité face aux menaces cyber.