Stoïk annonce une levée de fonds de 10 millions d’euros

septembre 2023 par Marc Jacob

Après avoir pris une place majeure sur le marché français de l’assurance cyber, Stoïk vise le statut de leader européen et lève 10 millions d’euros pour soutenir son internationalisation, avec le soutien des fonds Munich Re Ventures et Opera Tech Ventures.

Dans un contexte où les cyberattaques se multiplient et frappent de plein fouet les PME et ETI européennes, Stoïk a développé une offre d’assurance cyber associée à des solutions techniques de prévention du risque ainsi qu’un service internalisé de réponse aux incidents de sécurité. Un produit simple et innovant qui répond aux besoins des courtiers en assurance qui souhaitent assurer leurs clients les plus vulnérables.

Ce sont actuellement plus de 1500 courtiers partenaires de la société qui distribuent le produit d’assurance Stoïk et se forment aux enjeux spécifiques du marché via la plateforme en ligne mise à disposition par l’entreprise. L’approche a rapidement connu un grand succès sur le marché français : près de 2000 polices ont ainsi été souscrites et la barre symbolique des 10 millions de primes devrait être franchie dès la fin de l’année.

Après avoir conquis une place majeure dans l’écosystème assurantiel français, Stoïk offrira désormais ses services en Allemagne. Avec un marché estimé à plus de 2,5 millions de PME, l’Allemagne est un territoire de choix pour le deuxième déploiement de l’entreprise en Europe. Comme les entreprises françaises, les PME et ETI allemandes sont largement sous-équipées au regard de la croissance du risque cyber. Les courtiers allemands sont donc, eux aussi, en demande de solutions simples, complètes et facilement commercialisables comme celle que propose Stoïk.

Pour soutenir son expansion européenne dans un contexte de difficulté accrue d’accès aux financements, Stoïk a levé 10 millions d’euros auprès de 4 fonds d’investissement prestigieux, dont Munich Re Ventures qui a mené le tour de table, ainsi que le fonds Opera Tech Ventures et ses investisseurs historiques Andreessen Horowitz et Alven.

Ces fonds permettent à Stoïk d’ouvrir un bureau à Cologne et de monter une équipe locale de premier rang. La direction de l’activité allemande a été confiée à Franziska Geier. Ex-directrice de la stratégie européenne de l’assureur allemand Markel, Franziska Geier mettra ses dix ans d’expérience sur le marché allemand ainsi que son fort esprit entrepreneurial au service du développement de l’entreprise.