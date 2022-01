Stockage des données non structurées : Qumulo mise sur 5 tendances qui vont impacter le secteur de l’industrie en 2022

janvier 2022 par Qumulo

Qumulo partage ses principales prédictions pour le stockage de données non structurées. Qumulo prévoit qu’avec la poursuite de la croissance rapide des données non structurées, les entreprises d’industries diverses adopteront plus facilement le cloud, des solutions qui simplifient la complexité et s’attaqueront aux défis existants en matière de performance, de coût et d’accès aux données. Qumulo prévoit ainsi l’émergence des grandes tendances industrielles suivantes en 2022 :

"Les données non structurées sont au cœur de l’expérience humaine. C’est la base par exemple, du développement du vaccin contre le COVID-19, de la création de succès au box-office et de l’automatisation des voitures.", a déclaré Bill Richter, CEO de Qumulo. " L’accumulation de données non structurées va bientôt devenir omniprésente, les entreprises ont donc besoin de nouveaux outils et techniques pour les stocker et les gérer simplement."

Simplification de la gestion des données non structurées : Alors que la croissance des volumes de données non structurées des entreprises dépasse leur capacité à les gérer, elles auront besoin de meilleurs moyens pour alimenter l’innovation. Sans les bonnes technologies en place, les entreprises ne peuvent pas maintenir leur niveau de compétitivité sur le marché. En 2022, il sera de plus en plus nécessaire de stocker les données de fichiers dans des espaces de noms fiables et de les gérer dans plusieurs référentiels, dans le cloud ou on-premise, avec une évolutivité, des performances et des économies impressionnantes.

Des données non structurées au cœur des défis de la chaîne d’approvisionnement mondiale : Les usines du monde entier sont appelées à augmenter leur production. Cependant, face à la pénurie de main-d’œuvre, elles vont devoir se tourner vers l’automatisation. Pour augmenter la production, les producteurs exploitent l’Intelligence Artificielle (IA), le Machine Learning (ML) et la vision par ordinateur sur leurs chaînes de production pour détecter et prévenir instantanément les défauts des produits. Les fournisseurs de services d’expédition exploitent la vidéosurveillance à grande échelle pour la prévention des pertes et la sécurité physique. Les ports et les prestataires de services logistiques utilisent l’imagerie géospatiale pour surveiller leurs environnements, détecter les phénomènes météorologiques et s’assurer que les produits arrivent à destination à temps.

L’intersection entre les sciences de la vie et les soins de santé va alimenter la croissance des données non structurées : D’un côté, la recherche pharmaceutique s’appuie sur différentes approches à forte intensité de données non structurées pour accélérer les résultats. De l’autre, les organismes de santé sont confrontés à des demandes sans précédent avec des ressources limitées et doivent moderniser leur infrastructure de données pour éliminer les tâches manuelles inutiles des soignants et les aider à se concentrer sur les patients.

Les charges de travail liées aux données non structurées dépendront davantage du cloud : Le cloud offre des avantages tels que l’évolutivité et la flexibilité lorsqu’il s’agit de stocker, de gérer et d’exécuter des charges de travail massives de données non structurées. Cette année, les charges de travail liées aux fichiers devraient migrer en masse des solutions et systèmes traditionnels sur site au cloud.

Donner vie aux données permettra aux entreprises de se différencier et d’acquérir un avantage concurrentiel : De nombreuses organisations dans le monde entier disposent d’énormes quantités de données non structurées dans de multiples environnements. Certaines d’entre elles sont des données froides qui contiennent des informations exploitables qui ne sont pas utilisées. Afin d’obtenir un meilleur avantage concurrentiel et alimenter l’innovation, les entreprises vont de plus en plus vouloir libérer et donner vie à toutes leurs données pour stimuler la création de produits et de solutions à valeur ajoutée.