Steven Stone prend la tête de Rubrik Zero Labs

septembre 2022 par Marc Jacob

Rubrik annonce la nomination de Steven Stone à la tête de Rubrik Zero Labs. Il dirigera la nouvelle entité de recherche sur les menaces liées aux données de Rubrik afin de découvrir des intrusions réelles provenant d’un éventail de menaces, allant des violations de données dues à l’espionnage aux attaques par ransomware, et d’informer les clients et les partenaires des meilleures façons de traiter les risques de manière proactive dans leurs activités commerciales.

Steven Stone a plus de 15 ans d’expérience dans le domaine du renseignement sur les menaces, avec des rôles dans l’armée américaine, le renseignement et le secteur privé, notamment chez Mandiant/FireEye et IBM. Plus récemment, il occupait le poste de Vice President of Adversary Operations chez Mandiant, dirigeant des équipes mondiales responsables de la chasse aux risques, de l’attribution et des efforts de collecte de données.