Stefan Henke, Cloudflare: Jeder soll sich wie ein CISO fühlen

November 2022 von Manuel Langhans, Global Security Mag

Interview im Vorfeld der it-sa 2022: Cloudflare stellt Initiativen und Innovationen vor und will Unternehmen mit der eigenen Plattform einen Rundumschutz in Sachen Cybersecurity bieten

Global Security Mag (GSM): Wie gehen Sie auf den deutschen Markt zu?

Stefan Henke (SH): Wir sind ein kundenzentriertes Unternehmen, das mit Partnern Hand in Hand arbeitet. Wir haben drei Cloudflare Datenzentren in Deutschland (Berlin, Frankfurt und München), und noch zwei in der Schweiz (Zürich und Genf), und einen in Österreich (Wien).

GSM: Was sind Ihre Ziele auf dem deutschen Markt für das aktuelle Jahr?

SH: Wir zielen auf 70% + Wachstum. Wir möchten auf dem deutschen Markt eine Stellung erreichen, die unsere guten Ergebnisse in dem Gartner MQ und Forrester Wave reflektieren.

GSM: Sie sind auf der ITSA vertreten, was werden Sie dort ausstellen?

SH: Wir freuen uns sehr, dieses Jahr wieder auf der IT-SA zu sein. Die Messe findet kurz nach zwei großen Innovationswochen bei Cloudflare statt, in denen wir mehrere unserer neuesten Technologien vorgestellt haben. Der Zeitpunkt ist also perfekt, um unser Portfolio und unsere neuen Cyber Lösungen mit den Cyber Security- und Netzwerk Experten zu teilen. Einige der Initiativen und Innovationen, die wir vorstellen werden sind:

Cloudforce One: ein neues Bedrohungsmanagement- und Forschungsteam, das Forschungsergebnisse veröffentlichen und Bedrohung Akteure aufspüren und stören wird. Der Zugang zu diesem erstklassigen Team ist über ein Zusatzabonnement erhältlich und umfasst Bedrohungsdaten und Briefings, Sicherheitstools und die Möglichkeit, Informationsanfragen an das Team zu stellen.

Cloudflare One: bietet eine umfassende Zero Trust SASE-Plattform, die nativ in das globale Netzwerk von Cloudflare integriert ist. Die Dienste Cloud Access Security Broker (CASB) und Data Loss Prevention (DLP) des Unternehmens sind jetzt als Teil von Cloudflare One verfügbar und bieten Kunden mehr Kontrolle und Transparenz über ihr Netzwerk, ihre Daten und Anwendungen an.

Cloudflare Area 1: ist eine Cloud-native E-Mail-Sicherheitsplattform. Sie durchforstet das Internet, um Phishing-, Business Email Compromise (BEC)- und E-Mail-Supply-Chain-Angriffe bereits in den frühesten Stadien des Angriffszyklus zu stoppen.

Cloudflare Data Localization Suite (DLS): erfolgt bei der Datenlokalisierung einen rigorosen und granularen Ansatz, der es Unternehmen leicht macht, Regeln und Kontrollen am Internet-Edge festzulegen, Compliance-Vorschriften einzuhalten und Daten lokal zu speichern und zu schützen.

und Zaraz: ein Manager für Tools von Drittanbietern, die auf Geschwindigkeit, Datenschutz und Sicherheit ausgelegt sind. Zaraz lädt Tools von Drittanbietern in die Cloud, weg von Browsern, und verbessert so die Geschwindigkeit, die Sicherheit und der Datenschutz ohne Code ändern zu müssen.

GSM: Was sind die Stärken der von Ihnen präsentierten Lösung?

SH: Cloudflare Produkte und Dienste sind alle auf einer einzigen Plattform entwickelt, die einen Rundumschutz gewährleistet. Es handelt sich um Online Präsenz, Anbindung an Subsidiaries, Zugriff der Mitarbeiter auf Interne und SaaS System. Die Plattform bietet Application, Zero Trust, Network Services und Developer Services. Dazu bieten wir auch eine Serverless Entwickler-Plattform, inklusive R2 Storage und D1 Datenbank an. Schließlich ist es auch wichtig zu betrachten, dass unsere Lösungen nicht nur GDPR Compliant sind, sondern dass die Daten auch in der EU bleiben.

GSM: Was ist Ihre Marketingstrategie für den deutschen Markt?

SH: Cloudflare hat eine Customer centric vertikale spezifische Marketingstrategie, inklusive öffentlichen Organisationen. Diese Strategie konkretisiert sich durch Digital, Print, Social Media, Messen wie die IT-SA, Start-up events, aber auch Adhäsion mit Berufsverbände wie Bitkom, BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), und Deutschland Sicher im Netz (DSiN)

GSM: Wie sieht Ihr Kundenservice für den deutschen Markt aus?

SH: Bei Cloudflare betrifft der Kundenservice alle unsere Mitarbeiter. Wir haben Teams, die für lokale Sales, Marketing, Business Development, Customer Success, Solution Engineering, Solution Architekts, Customer Onboarding, Customer Support und Channel & Partner verantwortlich sind.

GSM: Wie ist Ihr Vertrieb in Deutschland organisiert?

SH: Wir haben dedizierte Vertriebsteams für Strategic, Government, Enterprise, Mid-Market, und Startups Kunden . Wir haben auch ein Team, das sich um Telcos und MSPs kümmert. Und nicht zuletzt entwickelten wir eine sehr starke Go-to-Market-Strategie mit Partnern, GSIs, Distribution, und OEM.

GSM: Wie ist Ihr technischer Support in Deutschland organisiert?

SH: Wir haben lokalen Technischen Support während Europäische Business Zeiten und auch ein 24/7 Support dank einem globalen “Follow the Sun” Support Team

GSM: Was ist Ihre Botschaft an unsere Leser?

SH: CIOs, CSOs und CISOs sollten darüber nachdenken, einen vollumfänglichen Schutz für Ihr Unternehmen inklusive Webpräsenz, Unternehmensnetzwerk, Mitarbeiter und auch für die eigenen Produkte gewährleisten.

Es gibt leider keine ruhige Minute. Man muss neugierig, aufmerksam und innovativ bleiben, aber im Allgemeinen ist das etwas, was CIOs, CTOs, CSOs und CISOs von Natur aus tun, es ist ein integraler Bestandteil der Eigenschaften, die sie für ihren Posten benötigen. Da sich die Bedrohungen ständig weiterentwickeln, gilt es, wachsam zu bleiben, seine Sicherheits-Lösungen zu testen und evaluieren, und sich auf einen vertrauenswürdigen Partner wie Cloudflare zu stützen. Ideal ist es, seine operativen Arbeitsbelastungen auf ein Minimum zu reduzieren, um sich auf die Cyber-Sicherheitsstrategie des Unternehmens oder der öffentlichen Organisation zu konzentrieren. Es handelt sich um gesellschaftliche und technologische Entwicklungen zu beobachten, um neue Anwendungen, schwache Signale und somit neue potenzielle Bedrohungen zu antizipieren.

Darüber hinaus sollten CIOs, CTOs, CSO und CISOs das Bewusstsein für Cyber-Sicherheit beim Vorstand und erst recht bei allen Mitarbeitern der Organisation schärfen. Wichtig ist es eine “no blame Culture” einzuführen damit die Mitarbeiter angstlos sofort bescheid geben wenn Sie auf falsche Links oder Anhänge geklickt haben; letztendlich sind wir nur Menschen und dürfen auch etwas falsch machen weil wir neugierig waren oder abgelenkt oder weil wir unter Zeitdruck zu schnell gehandelt haben. Jeder in der Organisation soll sich wie ein CSO/CISO fühlen.