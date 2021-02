Starter Kit devolo Magic 1 WiFi mini est disponible

février 2021 par Marc Jacob

Nous nous connectons quotidiennement pour accéder à nos comptes bancaires, aux sites de e-commerces, aux réseaux sociaux et aux services de streaming. Notre vie devient de plus en plus numérique, et par conséquent, les mots de passe envahissent nos vies. En théorie, personne ne conteste l’importance de ces mots de passe, mais dans la pratique, c’est un outil trop souvent négligé. C’est ce que montre notamment l’étude la plus populaire en Allemagne réalisée par l’Institut Hasso Plattner. En plus des exemples typiques de mot de passe inutiles comme « 123456 » et « mot de passe », le Top 10 pour 2020 a fait apparaître des mots comme « iloveyou », qui certes sont romantiques, mais pas vraiment efficaces.

Chaque jour, des données privées et professionnelles sont la cible de cybercriminelles. Cela rend le sujet des mots de passe particulièrement sensible et donc à prendre au sérieux. Il y a tout de même une bonne nouvelle, en effet, les mots de passe sécurisés n’ont pas besoin d’être modifiés régulièrement. Si des règles de base simples sont respectées, les mots de passe peuvent être conservés pendant une longue période.

Des mots de passe efficaces

Il existe des conseils faciles à suivre pour gérer vos comptes en ligne et choisir des mots de passe sécurisés.

• Les mots de passe doivent être aussi longs que possible

• Utiliser des combinaisons de caractères uniques au lieu de mots du dictionnaire

• Les mots de passe doivent être utilisés une seule fois

• L’authentification à deux niveaux doit être utilisée pour tous les services qui le permettent

Si vous respectez ces règles, alors vous n’avez pas vraiment besoin de changer votre mot de passe à moins que des données aient été volées ou que votre compte ait été piraté. Toutefois, cela soulève bien sûr la question de savoir comment vous êtes censé créer et vous souvenir de ces mots de passe. Voici un conseil simple à suivre : créer des phrases pour chaque usage et utiliser la première lettre de chaque mot. Par exemple, pour votre box smart home « La box de notre maison de 4 personnes à Paris » - peut se traduire par « Lbdnm4p75010 ».

Les gestionnaires de mots de passe facilitent la vie

La gestion des mots de passe sécurisés est encore plus pratique avec un gestionnaire de mot de passe. Ces outils vous donnent la possibilité d’enregistrer tous les mots de passe ou ceux de votre choix. Ils n’oublient rien et peuvent même être utilisés pour générer des mots de passe aléatoires. Ensuite, vous pouvez utiliser des applications appropriées pour les appareils mobiles ou des extensions pour les navigateurs Web pour rendre la saisie des mots de passe encore plus pratique.

Et pour votre Wi-Fi ?

Il est particulièrement important de penser à un mot de passe pour le Wi-Fi. Après tout, cette clé d’accès protège votre réseau WiFi domestique et tous les appareils qui y sont connectés. Par conséquent, vous devez faire attention non seulement à définir un mot de passe sécurisé, mais aussi à bénéficier de fonctions de sécurité efficaces. Il s’agit, par exemple, du chiffrement basé sur les normes actuelles (au moins WPA2). Bien sûr, ces exigences doivent être satisfaites non seulement par le routeur Internet, mais aussi par tous les autres appareils transportant le signal Internet à travers les quatre murs de votre maison, comme un adaptateur CPL avec fonction Wi-Fi. devolo proposent ce type de solution sécurisée avec la gamme Magic. Les adaptateurs polyvalents transforment n’importe quelle prise de courant en un point d’accès ultra-rapide avec ou sans fil et répondent aux normes de sécurité les plus avancées WPA3 et WPA2. Il est aussi possible de donner un accès via un code QR à vos invités sans dévoiler votre mot de passe.

Prix et disponibilité

La meilleure façon de construire un réseau sécurisé et abordable est le Starter Kit devolo Magic 1 WiFi mini. Ce kit propose deux adaptateurs discrets et rapides au prix de 99,90 euros. Les utilisateurs plus avancés, demandant encore plus de performances pour une plus large couverture, peuvent opter pour le starter kit devolo Magic 2 WiFi Next au prix de 199,90 euros. Enfin avec le nouveau kit devolo Wi-Fi Mesh, proposé au prix de 249,90 euros, vous obtenez un réseau Wi-Fi Mesh natif qui remplace le signal Wi-Fi de votre box Internet pour encore plus de vitesse partout chez vous. Tous les produits mentionnés ci-dessus sont compatibles les uns avec les autres afin que le réseau domestique puisse être étendu selon vos besoins. En outre, devolo assure une garantie de trois ans sur tous ces produits.