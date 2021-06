Starschema s’appuie sur Snowflake pour compiler les données mondiales de vaccination contre la COVID-19

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

La Snowflake Data Marketplace, accélérée par la plateforme de Snowflake, est sécurisée et entièrement managée pour le partage et l’échange de données. Elle permet à Starschema de délivrer les données sur la COVID-19 et la vaccination en temps quasi réel avec des organisations des secteurs public et privé. Les organisations peuvent se connecter à Data Exchange à partir de leur compte Snowflake pour une intégration transparente de l’ensemble des données de vaccination et lancer un traitement rapide des requêtes.

Pour mettre en place ces dataset, Starschema agrège, normalise et intègre des données de nombreuses sources, comme Our World in Data, JHU, les hôpitaux, les pharmaciens, les États ou encore l’OMS via le Data Cloud pour ensuite les partager via la Data Marketplace.

Les jeux de données sont facilement accessibles via Snowflake Data Marketplace et des requêtes SQL détaillées dans un article de blog dédié. Il est ainsi possible de se construire ses propres interfaces en s’appuyant par exemple sur une combinaison de Snowflake, Tableau, Grafana et Kubernetes.

Les jeux de données de vaccinations agrégées par Starschema dans la Data Marketplace de Snowflake viennent s’ajouter aux précédentes données relatives aux Covid déjà partagé gratuitement en 2020 par Starschema via Snowflake pour permettre aux autorités publiques et privées de suivre l’évolution de la pandémie.