Starburst annonce la disponibilité en GA de Warp Speed

août 2023 par Marc Jacob

La technologie brevetée de Warp Speed identifie et met en cache de manière autonome les données les plus utilisées ou les plus pertinentes à partir de l’analyse des requêtes pour optimiser les performances, tandis que le reste des données reste stocké dans la source . Cette stratégie d’accélération élimine le travail manuel que représente la sélection des données du data lake à optimiser et à mettre en cache.

Warp Speed a également récemment rejoint l’offre SaaS Starburst Galaxy et intervient en plus des options de scaling automatique des clusters. Ces fonctionnalités offrent davantage de possibilités d’évolution aux entreprises, qui peuvent adapter leur infrastructure selon les besoins de leurs workloads et cas d’utilisation en quelques clics. Avec Warp Speed, elles ont désormais accès à la solution la plus rapide pour exécuter des analyses interactives en SQL sur leur data lake.

Les premiers tests effectués par les clients indiquent que la technologie d’indexation brevetée de Starburst augmente la vitesse des requêtes de 40 % en moyenne, ce qui ouvre à de nouveaux cas d’utilisation pour Starburst Galaxy, y compris l’analytique intégrée dans des applications. Les clusters Galaxy peuvent également évoluer selon les volumes de données, ainsi qu’en fonction de l’augmentation du nombre d’utilisateurs simultanés accédant à leurs produits et applications de données, avec également la capacité de gérer des requêtes ad-hoc et des workloads de type batch.